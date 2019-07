Bei einer Führung dürfen Familien römische und keltische Gewänder tragen.

Das Museum im Römerbad bietet am Sonntag, 14. Juli, ab 14.30 Uhr Familien die Gelegenheit, für eine Stunde in die Zeit der römischen Antike einzutauchen. Ursula Bächtle vom Arbeitskreis Museumspädagogik führt kurz in die Geschichte des römischen Aquileia ein und verkleidet dann die Besucher. Die Führung ist kostenlos.