Am Mittwoch, 20. März, führt ein Künstler um 17.30 Uhr durch die „Open“-Ausstellung im Kunstmuseum.

. Vor 20 Jahren öffneten Heidenheimer Künstler erstmals ihre Ateliers für das breite Publikum. Seither präsentieren sie jedes Jahr eine große Ausstellung mit ihren Werken und ortspezifischen Installationen in verschiedenen, leerstehenden Gebäuden. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens zeigen sie in ihre Arbeiten nun im Kunstmuseum. Am Mittwoch, 20. März, um 17.30 Uhr führt ein Künstler durch die Schau und beantwortet auch Fragen der Besucher. pm