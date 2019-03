Am 11. April findet das nächste Early-Bird-Frühstück der IHK für Unternehmer in Heidenheim statt.

Die Mehrheit der IHK-Mitgliedsunternehmen in der Region Ostwürttemberg beschäftigt wenige oder keine Mitarbeiter/-innen. Ein-Personen- und Kleinunternehmen sind jedoch Paradebeispiele für Unternehmergeist. Für diese Zielgruppe findet am Donnerstag, 11. April das „Early-Bird-Frühstück“ in der IHK Ostwürttemberg statt.

In ungezwungener Atmosphäre können sich Unternehmerinnen und Unternehmer über Themen des Alltags austauschen, sich vernetzen und frisches Know-how für die eigene Arbeit gewinnen.

In dieser kostenlosen Veranstaltung von 8 Uhr bis etwa 10.30 Uhr in der IHK Ostwürttemberg, Ludwig-Erhard-Str. 1, informiert Nicolas Marek zum Thema „Welche Versicherungen braucht der Unternehmer? . Am Anfang steht die Risiko-Abwägung: Vor Abschluss einer Versicherung sollte man genau prüfen, welche Risiken tatsächlich bestehen und was man selbst tun kann, um einen Schadensfall zu vermeiden. Nicht jedes Risiko muss sofort abgesichert werden. Welche Versicherungen sind notwendig, welche sogar Pflicht? Holen Sie sich Expertenrat!

Weitere Informationen und Anmeldung bei der IHK Ostwürttemberg: Rita Grubauer, Tel. 07321.324-182, grubauer@ostwuerttemberg.ihk.de oder unter www.ostwuerttemberg.ihk.de.