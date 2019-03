Die Öffnungszeiten des Brenzparks werden den Gewohnheiten der Besucher angepasst.

Ab dem 1. Mai gelten im Brenzpark neue Öffnungszeiten. Das hat der Technik- und Umweltausschuss des Gemeinderats beschlossen. Hintergrund ist eine aktuelle Auswertung der Besucherfrequenz.

Derzufolge wird der Brenzpark in den Abendstunden, vor allen Dingen im Frühjahr und im Herbst weniger aufgesucht. Allerdings würden viele Besucher die Anlage gern früher als zu den bisherigen Öffnungszeiten betreten. Diesem Nutzungsverhalten sollen die neuen Zeiten angepasst werden.

Die Änderung in den Monaten März und April tritt erst ab 2020 in Kraft. War der Brenzpark bisher von 12 bis 19 Uhr geöffnet, so ist er es ab dem kommenden Jahr von 11 bis 18 Uhr. Von Mai bis zum Ende der Sommerferien wird er schon ab diesem Jahr von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein, bisher war er es von 10 bis 21 Uhr. Vom Ende der Sommerferien bis Ende Oktober ist die Anlage künftig zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet, und nicht, wie bisher, zwischen 12 und 19 Uhr. Von November bis Februar wird die Winterpause beibehalten.

Die neuen Öffnungszeiten sind auch mit den Betreibern der Gaststätte abgesprochen. Sollte es jedoch unter bestimmten Bedingungen wie Schönwetterperioden und bei Sonderveranstaltungen im Brenzpark nötig sein, werden gesonderte Einlasszeiten festgelegt.

Dass die Kasse künftig abends eine Stunde früher schließt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch alle Besucher um diese Zeit die Anlage verlassen müssen. Der Auslass über die Drehtüren bleibt nämlich geöffnet.