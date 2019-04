Zu den Fridays for Future-Aktionen („800 Schüler gingen fürs Klima auf die Straße“, HZ vom 16. März)

Einfach mal die Welt retten lassen; Eltern gratulieren sich zum klimabewussten Nachwuchs und sind begeistert von Greta Thunberg. Am Kreisel beim Schillergymnasium ist morgens kein Durchkommen, weil Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule fahren. Meine Straße, die Robert-Koch-Straße, ist bis fast zum Ende zugeparkt von umweltbewussten Schülern.

Why not Saturday for future? Zumindest? In meiner Schüler- und Studentenzeit haben wir auch demonstriert. Dauernd. Gegen Vietnamkrieg, gegen Filbinger, gegen Atomkraftwerke, gegen Notstandsgesetze, gegen Franz-Josef Strauß. Unsere Eltern fanden es nicht ausnahmslos super, wenn wir uns in Wackersdorf Schlachten mit der Polizei geliefert haben oder uns an die Bahngleise gekettet haben. Aber niemals zu Schul- oder Vorlesungszeiten. Aber, seit Eltern und Kinder die besten Freunde sind... Das kann man für eine vorbildliche Erziehungsmethode halten... Oder auch nicht.

Dr. Ingrid Bruckschlegl

Heidenheim