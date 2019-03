Heidenheim Freie Wähler: Etliche neue Gesichter auf der Liste

Heidenheim / Michael Brendel

Nach dem Ende der Ära Ulrich Grath wollen die Freien Wähler am 26. Mai mit einem deutlich verjüngten Team die Zahl ihrer Sitze im Gemeinderat ausbauen.

Man konnte sich sicher sein: Wo im Gemeinderat Freie Wähler draufstand, war Ulrich Grath drin. Das lag zum einen an seiner Rolle als Fraktionschef, zum anderen an seinem politischen Eifer und an der Entschlossenheit, auch harten Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg zu gehen. Mit dem 26. Mai gehören diese Zeiten der Vergangenheit an. 20 Jahre, nachdem Grath zum ersten Mal in das Gremium gewählt wurde, tritt er nicht wieder an.

Grath und Steckeler verzichten

Die Spitzenposition auf der Bewerberliste der Freien Wähler nimmt stattdessen Thomas Potzner ein. Der 50-Jährige Kaufmann hatte bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren die meisten Stimmen der momentan sechs Fraktionsmitglieder eingefahren, von denen neben Grath auch Dr. Stefan Steckeler auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Auf den weiteren Plätzen folgen Ulrike Monz (51, Diplom-Ingenieurin Bau), Ralf Willuth (57, Kfz-Sachverständiger/Prüf-Ingenieur), Christoph Weichert (42, Goldschmiedemeister), Stefanie Caro-Ortiz (53, Lehrerin), Michael Kneule (53, Gastronom/Musiker), Dr. Oliver Potzel (50, Chemiker), Stephanie Grath (46, Tierärztin), Matthias Parlau (37, Industriemeister Mechatronik), Markus Lorenz (46, Patentanwalt), Ingrid Roth (65, Übersetzerin), Markus Scheuble (47, Augenoptikermeister), Marcus Pfeffer (51, Diplom-Kaufmann), Claudia Lichtwehr (48, PR-Managerin), Markus Fache (45, Geschäftsführer/Grafik-Designer), Wieland Still (45, Tanzlehrer), Tanja Nemeth (49, Fahrlehrerin), Christian Smejkal (31, Klempnermeister), Valentin Verheyen (20, Student), Maurizio Villani (62, Zimmerer), Johannes Sanwald (44, Unternehmer/Geschäftsführer), Jörg Stockinger (57, Küchenmeister, Ernährungsphysiologe), Fabian Rieck (25, Bäckermeister), Dr. Maximilian Hofmann (32, Tierarzt), Patrick Laun (29, Ingenieur), Klaus Weireter (66, Diplom-Ingenieur), Lars Färber (42, Mediengestalter) und Friedemann Bosch (58, Bäckermeister).

In Großkuchen kandidieren Denis Seebich (41, Leitender Hauptbrandmeister) und Armin Böhs (47, Kaufmann), in Oggenhausen Dietmar Pawlowski (49, Kaufmann).

Zunächst rund 70 Namen

Die Arbeit an der Kandidatenliste hatte im September vergangenen Jahres begonnen. Aus zunächst rund 70 Namen kristallisierten sich nach und nach die Wunschkandidaten heraus, die Ralf Willuth zufolge vor allem ein Kriterium zu erfüllen hatten: „Wir wollten absolut überzeugt davon sein, dass sie zu uns passen und wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen.“ Potzner zeigt sich überzeugt davon, mit der jetzt zusammengestellten Mannschaft diesem Anspruch gerecht zu werden. Bei der Nominierungsveranstaltung am vergangenen Mittwoch seien jedenfalls ein großer Gestaltungswille und eine enorme Wertschätzung füreinander zu spüren gewesen. Unterm Strich kandidieren diesmal 16 Männer und Frauen, die 2014 nicht zur Wahl standen.

Ulrike Monz, Vorsitzende des Ortsverbands der Freien Wähler, kündigte an, Entscheidungen in Zukunft auf eine breitere Basis stellen, und die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen zu wollen. Die erkennbare Neugierde der Neuen gebe „schon jetzt jede Menge Energie und Motivation an uns zurück“. Dabei spiele das Geschlecht nicht die entscheidende Rolle. Wichtiger sei, so Christoph Weichert, mit einem Team anzutreten, das breit gefächerte Kompetenzen anzubieten habe und auch jüngeren Wählern die Möglichkeit eröffne, „sich in unseren Zielen wiederzufinden“. Dabei gehe es jenseits von Parteipolitik ausschließlich um Heidenheim und seine Entwicklung.

Erklärtes Ziel der Freien Wähler ist es, mehr Gemeinderatssitze zu erringen als vor fünf Jahren. Das gilt auch für den Fall, dass die AfD eine eigene Liste präsentieren sollte: „Wir selbst wollen die Alternative sein“, sagt Willuth. Innerhalb des Gremiums und gegenüber der Stadtverwaltung werde die künftige Fraktion für mehr öffentliche Entscheidungsprozesse und einen respektvolleren Umgang miteinander eintreten.

Ganz ohne Ulrich Grath werden die Freien Wähler im übrigen auch in Zukunft nicht auskommen müssen: Bei Bedarf will er ihnen selbst ohne Mandat mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.