Heidenheim Fotowettbewerb: Besondere Ansichten von Heidenheim gesucht

Heidenheim / Karin Fuchs

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten mit den Partnerstädten Clichy und St. Pölten wird es im kommenden Jahr einen Fotowettbewerb geben.

Seit 60 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Heidenheim und Clichy, vor 50 Jahren holten beide Städte das österreichische St. Pölten mit ins Boot. Dieses Jubiläum wird in Heidenheim im Frühjahr groß gefeiert.

Um bei der deutsch-französisch-österreichischen Freundschaft die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, schreiben das Partnerschaftskomitee und die Stadt Heidenheim einen Fotowettbewerb aus. Federführung sind Elke Radenbach, Eva Enslin und Bettina Kruse, alle drei Mitglieder im Partnerschaftskomitee. Bürgermeisterin Simone Maiwald ist Schirmherrin. Gesucht werden Fotos mit außergewöhnlichen Perspektiven und Ansichten von Heidenheim.

Idee kommt aus Clichy

Die Idee für den Fotowettbewerbs hatten zwei Frauen aus Clichy, erzählt Elke Radenbach, die in Heidenheim im Partnerschaftskomitee Ansprechpartnerin für die deutsch-französische Freundschaft ist. „Sie wollen wieder mehr Schwung in den Laden Städtepartnerschaft bringen.“ Dieser war nämlich nach dem politischen Wechsel in Clichy weniger geworden. Denn mit der neuen Mitte-Rechts-Regierung wechselten die politischen Entscheidungsträger, damit kam auch der davor gewachsene Kontakt zum Erliegen.

Ganz anders der Kontakt mit St. Pölten. Laut St.Pölten-Obfrau Eva Enßlin läuft der Kontakt mit der österreichischen Stadt sehr gut und auf vielen Ebenen. Vor allem die Vereine pflegten einen regen Austausch.

Wie funktioniert der Fotowettbewerb nun genau: Parallel zu Heidenheim gibt es beiden anderen Partnerstädten den gleichen Aufruf, mit ausgefallenen Motiven die Heimatstadt vorzustellen. Aus allen Einsendungen wählt in jeder der Städte eine Jury jeweils 20 Fotos aus. In Heidenheim ist die Jury unter anderem mit Jürgen Habmann, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, Kunstmuseumsleiter Dr. René Hirner, Kulturamtsleiter Matthias Jochner sowie weiteren Experten besetzt. Aus der Auswahl der Städte wird eine Fotoausstellung mit insgesamt 60 Motiven zusammen gestellt, die parallel zu den Feierlichkeiten im Mai in Heidenheim in den Schloss Arkaden präsentiert wird. An die Ausstellung gekoppelt werden soll auch ein Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer ihr Wissen über die Partnerstädte zeigen können.

Das Mitmachen soll sich lohnen: Die drei besten Fotos werden prämiert. Hauptpreis ist ein Wochenende in Clichy für zwei Personen. Zweiter Preis ist ein Gutschein für ein kulturelles Ereignis in Heidenheim, dritter Preis ist ein Bildband von Heidenheim. Die Fahrtkosten des Siegers übernimmt die Stadt Heidenheim, die Stadt Clichy bezahlt die Übernachtung sowie das Programm.