Heidenheim Forstwirtschaft steht vor einem gravierenden Umbruch

Heidenheim / Günter Trittner

Am 12. Juni entscheidet der Bundesgerichtshof, ob es im Land noch eine Einheitsförsterei geben kann. Vor Ort sondiert man die Möglichkeiten eines Kreisforstamts.

Am 12. Juni steht beim Bundesgerichtshof die Entscheidung an, ob die Einheitsforstverwaltung in Baden-Württemberg ein Ende hat. Das Kartellamt drängt seit Jahren darauf, da es beim Verkauf von Rundholz zuviel Marktmacht in einer Hand sieht. Das Land hält dagegen, hat aber bereits vorbeugend reagiert und die Ausgliederung des Staatswalds in eine Anstalt des öffentlichen Rechts beschlossen.

46 Prozent Staatswald im Landkreis

Auch auf Landkreisebene gibt es bereits Überlegungen, wie im Falle eines Falles eine separate Forstverwaltung für den kommunalen und privaten Wald betrieben werden kann. Forstdirektor Dr. Hans Untheim erläuterte bei der jüngsten Sitzung des Kreistags den Stand der Forst-Strukturreform, die den Landkreis mit dem hohen Anteil von 46 Prozent Staatswald besonders treffen werde. „Wir stehen vor einem gravierenden Umbruch.“ Von der SPD-Fraktion war der Antrag zum Bericht ausgegangen.

Im Vorgriff auf den BGH-Entscheid und eine kreisweite Lösung für den Kommunal- und Privatwald hat die Landkreisverwaltung bereits eine eigene kommunale Holzverkaufsstelle eingerichtet. Rund 45.000 Festmeter werden von dieser pro Jahr veräußert.

Wie geht es für die 77 Mitarbeiter weiter?

Unter den vielen offenen Fragen, welche noch geklärt werden müssen, ging Untheim im Kreistag im Besonderen auf die Weiterbeschäftigung der derzeit 77 Mitarbeiter in der Verwaltung ein. „Der Pakt für die forstliche Beschäftigung steht bei uns ganz vorn.“ Untheim ging davon aus, dass zwischen acht und 15 Beschäftigte bei einem „Kreisforstamt“ bleiben werden, das dann für 7100 Hektar Körperschaftswald und 2300 Hektar Kleinprivatwald zuständig ist. Die restlichen Beschäftigten werden beim Anstaltswald des Staates ihre Aufgaben finden.

Drei Möglichkeiten für die Zukunft

Drei Varianten scheinen Untheim für die kommunale Forstverwaltung denkbar. Ein Kreisforstamt wie bisher nur ohne Staatswald. „„Das wäre das Einfachste“. Allerdings müsse dieses Amt all seine Leistungen künftig öffentlich ausschreiben.

Ein Kreisforstamt wie bei obigen Vorschlag, aber ohne Holzverkauf. Dieser müsste dann einer externen Organisation, etwa einer Verkaufsgenossenschaft übertragen werden. Die dritte Variante wäre die Auslagerung der Betreuung von Waldbesitzern und des Holzverkaufs in einen interkommunalen Zusammenschluss, wie zum Beispiel einer Kommunalanstalt. Bei der Forstverwaltung blieben dann nur die hoheitlichen Aufgaben, die Beratung, Förderung und die Waldpädagogik.

Wie Untheim dem Gremium versichern konnte, gibt es bei den Kommunen und den Privatwaldbesitzern weiter ein grundsätzliches Interesse mit dem Landratsamt zusammenzuarbeiten. „Wir genießen da einen Vertrauensvorschuss.“

Böse Folgen für Waldwirtschaft

Gefahr von einer anderen Seite sah Grünen–Kreisrat und Landtagsabgeordneter Martin Grath. Die Sägewerkbesitzer sprächen bereits gezielt Privatwaldbesitzer an und böten diesen Betreuungsleistungen an. „Die wollen sich ihre Holzmengen sichern.“ Außerdem stehe zu befürchten, dass kleine Waldbesitzer aufgrund ihrer geringen Holzmenge und dem damit verbunden Aufwand die Bewirtschaftung ganz einstellten. Untheim bestätigte diesen Eindruck. Zusammenschlüsse müssten die Konsequenz sein.

SPD-Fraktionssprecher Clemens Stahl sah in der Zersplitterung von Zuständigkeiten auch ein ökologisches Risiko für den Wald. Landrat Thomas Reinhardt teilte diese Auffassung. Man müsse zwingend sicherstellen, dass in allen Bereichen für die Bewirtschaftung die gleichen Qualitätsstandards gelten.

Wald nach Zahlen

28.000 Hektar Wald werden im Landkreis beförstert. 13.000 Hektar entfallen auf den Staatswald. Dieser hat seinen Schwerpunkt im nördlichen Kreisgebiet um Königsbronn und im Dreieck Heidenheim, Steinheim und Gerstetten.

Die Gemeinden haben einen Waldbesitz in der Größenordnung von 7100 Hektar.

Der Privatwald erstreckt sich über 8100 Hektar, Unterschieden wird nach Größe. Der mittlere und große Privatwald (über 100 Hektar) macht 5800 Hektar aus. Dieser wird zumeist auch privat beförstert. Große Flächen Privatwald gibt es im nordöstlichen Bereich des Landkreises zwischen Königsbronn und Dischingen. Die Familie Thurn und Taxis hatte hier einst Waldbesitz. Als Berater und Betreuer käme ein Kreisforstamt neben den Kommunen vor allem für die Kleinwaldbesitzer in Frage. Diese verfügen über 2300 Hektar Fläche.