Heidenheim Forellenteich voller Überraschungen

Heidenheim / Dina Grossmann

Violinistin Lena Neudauer eröffnete mit einem hochkarätigen Kammermusik-Ensemble die Reihe der OH-Meisterkonzerte: ein gelungener, wenn auch nicht makelloser Abend.

Rund 300 Besucher trafen am Donnerstagabend in der Aula der Heidenheimer Waldorfschule ein, um die Eröffnung der Meisterkonzertsaison 2018 im Rahmen der Opernfestspiele zu erleben, die den Titel „Blau oder Müllerin“ trug.

Welche Zubereitung der Forelle der Violinistin Lena Neudauer und ihren Ensemble-Kollegen am meisten mundet, wurde an diesem Abend zwar nicht verraten; ihrer Interpretation von Schuberts „Forellenquintett“ (das sein Kunstlied „Die Forelle“ enthält) fehlte es jedenfalls nicht an Würze.

Hochkarätig, aber nicht makellos

„In der Kürze liegt die Würze“ schien hingegen nicht gerade das Credo der Musiker zu sein. Nach zweieinhalb Stunden fiel der Schlussapplaus dann auch ein wenig müde aus, wenngleich das Publikum sehr angetan war. Generell sei vorweg gesagt: Von der Kategorie „makellos“ war der Auftritt nicht. Da entsteht nach der Begrüßung von Kulturamtsleiter Matthias Jochner eine auffällig lange Pause, in der sich die Zuschauer fragen, wann denn wohl die Musiker auf der Bühne erscheinen. Da beginnt der Cellist die Intonation seines Instruments anhand der Feinstimmer nachzujustieren, während seine Kollegen bereits in Schumanns „Andante cantabile“ schwelgen; Lena Neudauer bittet ihn wiederum um zwei seiner Notenhefte, um plötzlich ihr zusammengeklebtes Notenkonstrukt zu stützen, das von einem Umfang ist, der den des Notenständers bei weitem übertrifft. Und während die Herren es vorziehen, sich ein weiteres Mal zu verbeugen, haben die Damen die Bühne schon fast verlassen.

Der musikalische Gehalt hingegen, um den es ja bei einem Konzert in erster Linie gehen sollte, wird durch solche Äußerlichkeiten natürlich in keinster Weise geschmälert. Sie zeigen vielmehr, dass Musiker auch nur Menschen sind.

Frei von jeglichen Star-Allüren

Und genau das ist gleichzeitig das Beeindruckende an Lena Neudauer: Sie hätte eine klassische Wunderkindkarriere haben und als Jugendliche weltweit gefeiert werden können – wollte sie aber nicht. Sie übte, studierte, wurde mit 26 Jahren Hochschulprofessorin, heiratete und bekam Kinder. Während die oftmals weniger begnadete Konkurrenz aus jedem Auftritt eine glamouröse Inszenierung macht, ist Lena Neudauer frei von jeglichen Allüren und schlicht authentisch. Menschlich eben. Dass sie dabei derzeit zur Spitze der deutschen Geigentalente gehört, scheint für sie keine große Rolle zu spielen.

Auch ihre Freunde haben beachtliche Biographien und sind ohne Frage Meister ihres Fachs. Die Pianistin Silke Avenhaus, die wie Lena Neudauer an der Musikhochschule München unterrichtet, überzeugte bereits nach den ersten Takten von Schuberts Klavierquintett A-Dur D667, dem „Forellenquintett“. Sie schien das Stück im Schlaf zu kennen und spielte gleichzeitig so aufgeweckt und voller Begeisterung, dass man meinen konnte, sie würde es gerade neu entdecken.

In auffällig hohem Maß trat sie mit ihren Ensemble-Partnern in Kontakt, suchte immer wieder deren Blicke und spielte zahlreiche Passagen auswendig. Technisch perfekt trat sie an den entsprechenden Stellen solistisch in den Vordergrund und lieferte ansonsten einen brillanten Klangteppich, der die übrigen Musiker optimal unterstützte. In dem anschließend folgenden Klavierquintett Es-Dur op.47 von Robert Schumann eröffnete sie den zweiten Satz mit einem einwandfreien Unisono mit dem Cellisten Danjulo Ishizaka. Er bot im dritten Satz sehr gefühlvoll ein traurig-schönes Thema dar, das nachfolgend durch die Stimmen wanderte. Hier konnte man den Musikern deutlich ansehen, dass sie diese berührenden Klänge genossen. Alle vier Instrumente – Klavier, Violine, Viola und Violoncello – bildeten eine harmonische Einheit, in der man sich nur wohlfühlen konnte.

„Forellenquintett“ als Basis

Für das letzte Werk gesellte sich der niederländische Kontrabassist Rick Stotijn wieder zu seinen Kollegen. Hierbei handelte es sich um eine Auftragskomposition für das Ensemble mit dem Titel „Ein Forellenteich“. Das Besondere: Die fünf Sätze stammen von verschiedenen Komponisten aus unterschiedlichen Ländern und stellen jeweils eins der Instrumente in den Vordergrund. So waren die Kompositionen von Grund auf verschieden, wenn sie auch alle das „Forellenquintett“ als Basis hatten.

Der Violist Wen Xiao Zheng erklärte allerdings vor „seinem“ Satz, der von einem finnischen Komponisten stammt, dieser habe „überhaupt nichts mit Schubert zu tun!“. Er habe in dem „Bright Water“ – so der Titel – allenfalls eine Gans gesehen, jedoch keine Forelle.

Spannend war auch der spanische Beitrag, in dem das Forellenthema anfangs in einer Zeitlupen-Version aus den Handys der Musiker ertönte. Der „Forellenteich“ steckte jedenfalls voller Überraschungen und bildete ein kurzweiliges Schlusslicht dieses fischlastigen Abends.