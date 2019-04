Auf dem Hellenstein öffnete das „Sporttheater“ die Türen der Schlosskapelle, um nach einigen Jahren wieder ein Schattentheaterstück aufzuführen. Dieses Mal nahm die Theatergruppe die rund 80 Zuschauer mit auf die Flucht aus Syrien in Richtung Deutschland, erzählt aus der Perspektive eines Mädchens namens Rama.

Heidenheim. Auf dem Hellenstein öffnete das „Sporttheater“ die Türen der Schlosskapelle, um nach einigen Jahren wieder ein Schattentheaterstück aufzuführen. Dieses Mal nahm die Theatergruppe die rund 80 Zuschauer mit auf die Flucht aus Syrien in Richtung Deutschland, erzählt aus der Perspektive eines Mädchens namens Rama.

Das Theaterstück basiert auf dem Buch „Ramas Flucht“ und wurde von Geli und Klaus Hensolt, die das Sporttheater leiten, bühnentauglich umgestaltet. Geli Hensolt fungierte als Erzählerin, die Schauspielerinnen bewegten sich zunächst als Schatten hinter einer Leinwand, auf welche das entsprechende Szenenbild projiziert wurde.

Zunächst wird ein harmonisch ablaufender Alltag innerhalb Ramas Familie in der noch friedlichen syrischen Vorkriegszeit beschrieben, beinahe schon eine Idylle. Diese wird jedoch in einem schleichenden Prozess durch den beginnenden Krieg zerstört, weswegen die Familie die Flucht ergreifen muss.

Sehr eindrucksvoll wird hierbei der Krieg dargestellt, mit überdimensionierten, körperlosen Händen, die nach der Familie greifen, so dass ein Bild von einer beinahe allmächtigen Kraft entsteht, die nur zwei Möglichkeiten offen lässt: Flucht oder Tod. Und auch dies wird mit drastischen Mitteln illustriert, beispielsweise anhand von Menschen, die auf hoher See aus dem Boot stürzen.

Ramas Familie schafft es glücklicherweise nach Deutschland, wo sich jedoch weitere Probleme ergeben: Rama denkt oft schmerzlich zurück an ihre Heimat und fühlt sich hierzulande isoliert und allein. Langsam kann sie sich jedoch an die Umstände gewöhnen und unternimmt erste Spielversuche mit einem Mädchen, so dass sie nach einem anstrengenden Weg dazu fähig ist, für sich hier in Deutschland Perspektiven zu erarbeiten.

Symbolisch hierfür tauscht sie ihre alte Decke gegen eine neue, die ihre Wärme und Schutz bietet. Das Stück wurde zunächst von den orientalischen Tönen einer Oud begleitet, ehe die musikalische Untermalung nach Ramas Ankunft in Deutschland auf Gitarrenklänge umschlägt, praktisch zur Verdeutlichung der kulturellen Unterschiede.

Das Publikum honorierte die Aufführung mit großem Applaus, was nicht zuletzt an den Schauspielerinnen lag, die mit Ernst und Respekt an das Thema herangegangen waren und entsprechend umgesetzt haben. Die Inszenierung der Flucht erwies sich tatsächlich als so fesselnd, dass der eine oder andere Besucher mit den Tränen zu kämpfen hatte. Gleichfalls rückt das Theaterstück in Zeiten von hitzigen Debatten über Geflüchtete etwas Wichtiges in den Mittelpunkt: nämlich den Mensch.

„Ramas Flucht“ ist übrigens keine fiktive Geschichte. Sie basiert tatsächlich auf den Erfahrungen einer syrischen Familie, die inzwischen in Heidenheim wohnt. Auch diese war am Freitagabend anwesend und zeigte sich sowohl dankbar als auch gerührt. Tom Wörrle