Schnaitheim Flotte Klamotte im Sasse-Theater

Schnaitheim / Holger Scheerer

Auf der Bühne in Schnaitheim hatte „Kein Platz für die Liebe“ Premiere, eine komplexe, äußerst rasant gespielte Verwechslungskomödie.

In der flotten englischen Klamotte, die in einem etwas abgehalfterten Hotel spielt, geht von Anfang an alles drunter und drüber. Auch das Regietrio, bestehend aus Marion Hessenauer, Karin Mateja und Hannes Baum, kennt keine Gnade, wenn es darum geht, die neun Hauptdarsteller durch die Kulissen und Betten zu jagen.

Und dies ist bei der rasanten Inszenierung, die die Theatermacher an den Tag legen, durchaus wörtlich zu verstehen. In fliegendem Wechsel hasten die Personen über die Bühne; während eine im Aufzug verschwindet, versucht die andere über den Balkon zu entkommen, während sich die nächste mit einer Pulle Gin im Badezimmer verbarrikadiert, im falschen Zimmer allerdings, und auch nur deshalb, weil in ihrem Zimmer gerade eine Turtelei mächtig an Fahrt gewinnt, die aber alsbald von einem frustrierten Musiker mit verstopften Flügelhorn abrupt abgestoppt wird, der sein Instrument unbedingt im fremden Badezimmer einer gründlichen Reinigung unterziehen muss.

Gags am laufenden Band

Schon bald verliert hier der geneigte Zuschauer den Überblick, was angesichts der sich schnell abwechselnden Situationskomik und den am laufenden Band abgefeuerten Gags nicht weiter ins Gewicht fällt. Markus Beuther hat als Hotelmanager aber auch so gar nichts im Griff.

Doch zwischen den dichten Wolken an Herrendüften, mit denen er sich ständig einparfümiert, dämmert es ihm dann, dass er mindestens ein Zimmer, womöglich sogar noch die Hochzeitssuite zweimal vermietet hat. Zum einen an Dr. Garfield (Lars Helfert), der gerade dabei ist, mit Sprechstundengehilfin Michele (Jacky Lechner) eine Ehe zu brechen und eine einzugehen. Zum anderen aber auch an das frisch vermählte Ehepaar Smith in den alsbald verhinderten Flitterwochen. Herzzerreißend und kein Auge trocken lassend, turtelt hier Benjamin Hessenauer als „Bärchen“ mit seinem „Eichhörnchen“ Jennifer Jahraus in einer Endlostour herum.

Irgendwann ist Schluss mit lustig

Schließlich haben sich die beiden Pärchen schon fast zu so etwas wie einer kommunalen Nutzung der Hochzeitssuite übereingefunden, als mit dem Auftauchen der legitimen Arztgattin (und Berufsharfenistin) sehr schnell Schluss mit lustig ist, sehr zur wachsenden Heiterkeit des Publikums, das immer wieder zu lautstarkem Szenenapplaus hingerissen wird.

Der arme Portier Albert, den Marc Jahraus bis an den Rand der Verzweiflung spielt, bislang damit beschäftigt, dass an allen Ecken unablässig auseinanderfallende Haus zusammenzuflicken, widmet sich nun fast ausschließlich der Aufgabe, dem wild blaffenden Ehedrachen die Harfe hinterher zu tragen. Denn lange hält es die Furie auf ihrem Weg, allen den Spaß zu verderben, in keinem Zimmer aus.

Perfekt einstudiertes Timing

Gänzlich kalt lässt das turbulente Treiben lediglich Oma Evelyn Whiting (Erika Welches), die sich immer bettet, wo sie gerade liegt und ohnehin nicht auf Komfort aus ist, so lange sie an ihrem umfangreichen Schnapsvorrat nippen kann, den sie überall im Hotel deponiert hat. Sohnemann Douglas (Dennis Hassler) ist „not amused“. Schließlich hat er am nächsten Tag ein wichtiges Konzert vor sich, was er auch das ganze Hotel mit seinen kräftigen Flügelhornstößen wissen lässt. Da kann er sich nicht auch noch um die von Welches mit großer Hingabe gespielte alte Schnapsdrossel kümmern.

Beeindruckend bleibt die ausgefeilte Choreographie der rasanten Screwballkomödie. Dass sich die Akteure bei ihren Hetzjagden nicht gegenseitig auf die Füße treten oder schlichtweg über den Haufen rennen, bleibt einem perfekt einstudierten Timing geschuldet. Nicht einen Augenblick lassen sie trotz aller Komplexität der Abläufe – ständig geschehen mehrere Dinge gleichzeitig – im wütenden Tempo ihres Spiels nach, was einen Großteil des Vergnügens ausmacht, das der Zuschauer dabei erfährt.