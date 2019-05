Aufgrund von Bauarbeiten kann der Fischerweg in Schnaitheim bis November nicht befahren werden.

Seit rund zwei Wochen ist der Fischerweg in Schnaitheim für den Verkehr gesperrt. Im Abschnitt zwischen der B 19 und dem Hirscheck wurde der Fahrbahnbelag entfernt, außerdem wird die punktuelle Sanierung des Kanals abgeschlossen.

Nachdem bereits ein Graben für die Transportwasserleitung und die Wasserversorgungsleitung gezogen wurde, sind die Stadtwerke derzeit damit beschäftigt, diese Leitungen zu verlegen, bevor der Graben wieder verfüllt wird. In den nächsten Schritten wird der Asphalt zwischen Hirscheck und der Brenzbrücke ausgebaut. Hier gibt es dann einen Abwasserkanal, außerdem werden eine neue Gasleitung sowie Wassertransport- und Wasserversorgungsleitungen verlegt. Die Baumaßnahmen stehen in Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet Hagen. Der Fischerweg und die Hirscheckschule sind noch Teil dieses Projekts, denn auch dieses Umfeld soll völlig neu gestaltet werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird der Fischerweg voraussichtlich noch bis Ende November gesperrt sein. Im kommenden Jahr wird dann die Straße Am Jagdschlössle saniert. ui