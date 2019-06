„Stan und Ollie“ erzählt von den letzten Jahren der beiden großen Komiker Laurel und Hardy.

Längst liegen ihre besten Jahre hinter ihnen, als die begnadeten US-Spaßvögel Stan Laurel und Oliver Hardy – sehr zu Unrecht oft als „Dick und Doof“ bezeichnet – 1953 auf eine Art Comeback-Tournee durch Großbritannien gehen. Auf Bühnen kleiner Theater präsentieren sie einen Querschnitt ihrer berühmten, aus Filmen bekannten Slapstick-Sketche, angetrieben von der trügerischen Hoffnung auf einen neuen Kinokassenschlager.

Jon S. Baird erzählt diese Story in „Stan und Ollie“, einem geschickt zwischen Drama und Komödie navigierenden Werk, als Geschichte einer beruflichen Partnerschaft, die mehr einer Ehe entspricht, und einer großen Freundschaft. Steve Coogan als Laurel und John C. Reilly als Hardy sind eine perfekte Besetzung für die Figuren, ähneln sie doch auch dank der ausgezeichneten Arbeit der Maskenbildner den Vorbildern physiognomisch aufs Erstaunlichste. Gesichtsausdrücke, Gesten, Bewegungen, die man von den Originalen kennt und liebt, werden bis ins Detail nachgeahmt.

„Stan und Ollie“ gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Duos und beginnt in der goldenen Zeit Hollywoods in den späten Dreißigerjahren. Beim Dreh ihres Klassikers „Zwei ritten nach Texas“ setzt die Entfremdung des Teams ein, als sie versuchen, künftig ihre eigenen Produzenten zu werden. Chronischer Geldmangel, verlorene Pferdewetten und zahlreiche Frauengeschichten bestimmen ihr Leben, die Partnerschaft zerbricht.

Im Privatleben eigentlich keine Chaoten, pflegen sie dieses Image jedoch, sobald ein auch noch so kleines Publikum in der Nähe ist – auch deutlich gealtert dann in England. Dass die beiden Protagonisten dieses Biopics das Leben als eine Show sehen, illustriert der Film trefflich mit dem ersten Hotel, in dem Stan und Ollie bei ihrer Tour wohnen: Eine deutlich als Kulisse erkennbare Fassade.

Baird hat dieses Kinovergnügen stilvoll, mit viel Respekt und Verehrung inszeniert. Dass das Ganze etwas sehr brav daherkommt, sei ihm daher allemal verziehen.

