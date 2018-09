Heidenheim Feuerwehr: Hoch hinaus mit einer neuen Drehleiter

Heidenheim / pm

Die Feuerwehr Heidenheim soll eine modernere Drehleiter bekommen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die alte Drehleiter wird in Schnaitheim weiter verwendet.

Damit ersetzt sie das dort knapp 30Jahre alte Fahrzeug, das ausgemustert wird.

Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 700.000 Euro. Dabei erhält die Stadt einen Landeszuschuss von 254.000 Euro. Drei Aufträge wurden im Rahmen der Neuanschaffung vergeben: das Fahrgestell an die Firma Daimler, die Hinterachsenzusatzlenkung an die Firma Paul und der feuerwehrtechnische Aufbau sowie die Beladung an die Firma Rosenbauer.

Mit der neuen vollautomatischen Drehleiter können die Einsatzkräfte eine Rettungshöhe von 23 Meter erreichen, während das Fahrzeug bis zu 12 Meter vom Einsatzort entfernt steht.

Die neue Drehleiter verspreche „optimale Wendigkeit“, sagte der Kommandant der Heidenheimer Feuerwehr Rainer Spahr im Gemeinderat. So ermögliche die Hinterachsenzusatzlenkung ein besseres Rangieren in engen Gassen oder Straßen. Zudem sei der Leiterpark so konstruiert, dass er etwa bei Altbauten für eine größere Flexibilität sorgt.

