Felssicherung: Baustellenampel am Totenberg

Heidenheim / HZ

Die Straßenmeisterei Heidenheim plant am Samstag, 22. September, von 7 bis ca. 15 Uhr eine Felsputzete am Totenberg entlang der B19 in der Ortsdurchfahrt Heidenheim.

Die Ampeln der Friedrich-Ebert-/ Ulmerstraße sowie der See-/Kanalstraße sind für diesen Zeitraum außer Betrieb. Der Verkehr wird mittels einer Baustellen-Signalanlage vorbeigeführt. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Rücksicht und Verständnis, falls es aufgrund der Arbeiten zu Wartezeiten kommt.