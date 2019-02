So gesehen Eiszeitkunst: Fehlendes Kulturbewusstsein?

Heidenheim / Thomas Zeller

Ein Kommentar von HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller zum fehlenden Landesinteresse an der Eiszeitkunst.

Nicht nur im Kreis Heidenheim war der Jubel im Sommer 2017 groß, als die Unesco die Eiszeitkunst im Lone- und Achtal zum Weltkulturerbe erklärte. Im Überschwang der Gefühle führte Ministerpräsident Winfried Kretschmann damals aus, dass es eine Verpflichtung des Landes sei, dieses kulturelle Erbe der Menschheit zu erhalten.

Rund anderthalb Jahre später macht sich Ernüchterung im Kreis breit, denn die Landesregierung hat sich bis heute nicht in die Pflicht nehmen lassen. Der Archäopark, eines der wichtigsten Instrumente, um das Welterbe einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird hauptsächlich von der Stadt Niederstotzingen getragen. Jeder Einwohner steht dafür mit rund 75 Euro jährlich gerade. Die Summe verringert sich zwar durch Zuschüsse des Landkreises und des Fördervereins Eiszeitkunst etwas, dennoch bleibt der Park für die Gemeinde eine erhebliche Belastung.

Niederstotzingen trägt damit schwer an der Erhaltung eines Status quo. An eine Weiterentwicklung des Weltkulturerbes ist von dieser Seite aus finanzieller Sicht kaum zu denken. Da bleiben bisher nur die Ehrenamtler, die sich aber ihrerseits vom Land ausgenutzt fühlen. So wird allein der Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal den Betrieb des Archäoparks bis 2021 mit einer halben Million Euro unterstützen. Dafür müssen jedes Jahr zahlreiche Sponsoren begeistert und viele Klinken geputzt werden. Die Helfer im Verein engagieren sich nicht nur mit eigenen Mitteln, sondern investieren auch viele Stunden ihrer Zeit in Projekte rund um die Eiszeitkunst.

Anerkannt wird ihnen dieser Fleiß vom Land oder Bund bisher nicht. Stattdessen spielen die verschiedenen Ministerien in Stuttgart eine Art Zuständigkeits-Bingo, bei dem am Ende immer ein Förderbescheid von 0 Euro steht. Das führt zu Ärger und Resignation. Dabei sind es bisher nur die lokalen Akteure, die sich um die Einhaltung der Unesco-Vorgaben für den Welterbe-Status kümmern. Dazu gehören der langfristige Schutz der Eiszeitkunst, die Vermittlung der Welterbe-Idee an die Öffentlichkeit, internationale Kooperationen und Wissenstransfer.

Sollte sich der Förderverein aus diesen Bereichen zurückziehen, droht der Region und ganz Baden-Württemberg eine Blamage größeren Ausmaßes. Denn die Unesco ist bei der Aberkennung des Welterbe-Status nicht zimperlich. Seit 2007 hat dieses Schicksal immer wieder verschiedene Länder ereilt, unter anderem auch Deutschland. So hadert Dresden immer noch mit der Aberkennung des Weltkulturerbe-Prädikats für das Elbtal und denkt sogar über eine Neubewerbung für einen Stadtteil nach.

Der Welterbe-Titel ist als Ansporn gedacht. Er soll helfen, Fähigkeiten wie Kunstsinn und Kreativität auszubauen und zu stärken. Schon mit der Bewerbung ist die Landes- und die Bundesregierung eine Verpflichtung zur Erbepflege eingegangen. Legt man das bisher eher mangelnde Interesse an der Eiszeitkunst etwas scharfzüngiger aus, könnte man den politischen Entscheidern auf diesen Ebenen durchaus ein mangelndes Kulturbewusstsein unterstellen. Glücklicherweise ist es noch nicht zu spät, sich zu dem Erbe im Lone- und Achtal zu bekennen und Stätten wie den Archäopark zu unterstützen. Noch stehen ein engagierter Verein und eine Stadt bereit, dieses herausragende Kulturerbe gemeinsam mit Land und Bund für künftige Generationen zu erhalten. Die Betonung liegt dabei aber auf gemeinsam. Das ist für die Politik in Stuttgart und Berlin eine Riesenchance, die sie keinesfalls verstreichen lassen sollte.

