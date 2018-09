Heidenheim FCH: „Kein Angsthasenfußball“ beim großen HSV

Heidenheim / Thomas Grüninger

Am Samstag spielt der 1. FC Heidenheim vor über 41 000 Zuschauern gegen den HSV. Wie gut die FCHler vorbereitet sind:

Es ist das erste Mal, dass sich der 1. FC Heidenheim mit einer Mannschaft in einem Punktspiel duelliert, die schon einmal die Champions League gewann (1983, damals noch unter der Bezeichnung Europapokal der Landesmeister) und schon sechs Mal deutscher Meister wurde.

Doch vor dem Auftritt am Samstag (13 Uhr) beim einstigen Bundesliga-Dino Hamburger SV verschmäht FCH-Trainer Frank Schmidt nichts so sehr wie eine überzogene Demut. „Wir werden keinen Angsthasenfußball spielen“, verspricht er, zugleich sei aber auch damit zu rechnen, dass die Hanseaten vor möglicherweise 50.000 Zuschauern mit geballter Offensivpower zu Werke gehen, um dem Außenseiter schnell den Schneid abzukaufen.

„Wir brauchen ein taktisch gutes Defensivverhalten. Aber wir müssen auch unbekümmert und mutig nach vorne spielen“, lautet Schmidts Gegenrezept. Chancenlos sieht er seine Mannschaft auf keinen Fall. In jedem Spiel habe der HSV bislang auch Fehler gemacht – und die gelte es zu nutzen. Nicht zuletzt zeigte Holstein Kiel mit dem 3:0-Erfolg am ersten Spieltag, wie den Hamburgern vor eigener Kulisse beizukommen ist. „Das ist durchaus ein Muster für uns“, sagt Schmidt, wobei man allerdings nicht unberücksichtigt lassen sollten, dass die Situation am ersten Spieltag eine andere war.

Bislang verfügt der FCH über keine allzu gute Bilanz gegen Mannschaften, die im Jahr zuvor noch in der Bundesliga spielten. Doch es gibt auch einen Mutmacher: der 2:1-Sieg vor ziemlich genau zwei Jahren beim VfB Stuttgart. „Dieses Spiel hat zumindest gezeigt, dass man an einem guten Tag auch einen großen Gegner schlagen kann“, sagt Schmidt, der personell wieder deutlich mehr Möglichkeiten hat.

Verletzt ist im Augenblick nur noch Arne Feick (doppelter Bänderriss am Sprunggelenk). Mathias Wittek trainiert inzwischen zwar wieder vollumfänglich, stellt aber für das HSV-Spiel noch keine Alternative dar.