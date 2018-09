Heidenheim Familienberatung: Eine Woche Mama – eine Woche Papa

Heidenheim / HZ

Haben sich Eltern getrennt, können sie sich bei der Familienberatungsstelle Unterstützung holen.

Wenn Eltern sich trennen verändert sich vieles, besonders für die Kinder. Hilfe bietet die Familienberatungsstelle des Landkreises Heidenheim, die die Kinder in Trennungsfamilien auch in einem speziellen Elternkurs in den Blick nimmt.

Rund 380 Familien haben sich allein im vergangenen Jahr bei der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Teil des Fachbereichs Jugend und Familie im Landratsamt Heidenheim, angemeldet. Etwa die Hälfte aller Ratsuchenden befinden sich dabei „mitten in einer Trennungssituation“, so Beratungsstellenleiter Johannes Fiedler.

Neben Beratungsgesprächen werden auch Mediationstermine angeboten – 30 bis 35 Elternpaare in hochstrittigen Trennungssituationen nehmen jährlich an diesen Vermittlungsgesprächen teil.

Zusätzlich leitet Familientherapeutin Anita Heindl gemeinsam mit ihrem Kollegen Manfred Benz zweimal im Jahr den Kurs „Kinder im Blick“, einem Elternkurs speziell für Trennungsfamilien. Dabei wird intensiv darauf eingegangen, was Kinder in Trennungssituationen brauchen, wie Stress vermieden und wie der Kontakt zum anderen Elternteil im Sinne des Kindes gestaltet werden kann: „In diesem Kurs können die Eltern die Sicht des Gegenübers erleben, aber nicht am eigenen Beispiel, denn es dürfen nicht beide Ex-Partner in einem Kurs teilnehmen“, erklärt Fiedler.

Ein neuer kostenfreier Kurs für maximal acht Teilnehmer startet am 9. Oktober in Giengen. Er findet dienstags (außerhalb der Schulferien) an sieben Abenden von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Eine schriftliche Anmeldung an ebhdh@landkreis-heidenheim.de ist erforderlich.

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Heidenheim hat zwei Anlaufstellen: in der Bergstraße 8 in Heidenheim und in der Heidenheimer Straße 15 in Giengen. Die Beratung ist grundsätzlich kostenlos, die Berater stehen unter Schweigepflicht. Die telefonische Anmeldung (für beide Stellen) ist unter der Nummer 07321/321-1671 möglich. Auch eine Online-Beratung ist möglich, mehr Infos unter www.landkreis-heidenheim.de.