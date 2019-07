Eine in dieser Woche laufende, bundesweite Aktion des Verkehrsclubs Deutschland dürfte schon den einen oder anderen kalt erwischt haben.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) klemmt Autofahrern, die verbotenerweise auf Geh- oder Radwegen parken, eine gelbe Karte hinter den Scheibenwischer.

Damit soll auf auch in Heidenheim immer wieder zu beobachtende Situationen aufmerksam gemacht werden, in denen Radfahrer und Fußgänger, die über keine Knautschzone verfügen, auf die Fahrbahn ausweichen müssen und sich dadurch gezwungenermaßen in Gefahr begeben.