Erneut haben Trickbetrüger Bürger ins Visier genommen und am Telefon unter Druck gesetzt.

Die schiere Zahl macht beinahe fassungslos: Nicht weniger als 52 Anzeigen gingen allein am Mittwoch im Ulmer Polizeipräsidium ein, weil Gauner versucht hatten, Bürger mit dem sogenannten Enkeltrick oder als falsche Polizisten hereinzulegen.

Besonders übel mitgespielt wurde einer 82-Jährigen aus Göppingen. Sie erhielt einen Anruf von einem Unbekannten, der ihr vorgaukelte, Polizeibeamter zu sein. Er gab an, im Zuge laufender Ermittlungen das Vermögen der Frau überprüfen zu müssen. Sie solle ihr Geld deshalb vor die Haustür legen. Nachdem das geschehen war, verschwand das Bargeld, und die Frau war um einen höheren Geldbetrag gebracht.

Auf eine andere Betrugsmasche fiel eine 89 Jahre alte Frau aus Ulm herein. Eine unbekannte Anruferin gab sich als ihre Nichte aus und sagte, sie benötige Geld für den Kauf einer Immobilie. Die Seniorin hob daraufhin Geld bei ihrer Bank ab und übergab es wie vereinbart einem Mann, der sich als Mitarbeiter einer Kanzlei vorstellte.

Telefonhörer aufgelegt

Wie etliche andere Personen auch, verhinderte hingegen eine Heidenheimerin durch ihr richtiges Verhalten, zum Opfer einer vergleichbaren Straftat zu werden: Als ein vorgeblicher Polizeibeamter Informationen zu ihren Vermögensverhältnissen verlangte, legte sie kommentarlos den Hörer auf und informierte die Polizei.

Zupass kam ihr dabei, dass sie erst vor einigen Wochen einen fast gleichlautenden Anruf erhalten hatte und sich deshalb nicht überrumpeln ließ. Möglicherweise hatte ihr etwas altmodisch klingender Name sie ins Visier der Betrüger gebracht. Diese agieren den Erkenntnissen der Polizei zufolge oftmals von Callcentern in der Türkei aus und bedienen sich der Methode des sogenannten Call-ID-Spoofing. Dabei werden Telefonanschlüsse so manipuliert, dass im Display des Angerufenen eine beliebig ausgewählte Nummer erscheint. Folge: Der Anrufer kann seine Identität verschleiern und gleichzeitig den Eindruck erwecken, die Polizei sei am Apparat.

Tipps der Polizei

Die „richtige“ Polizei ruft Privatpersonen allerdings niemals unter der Notrufnummer 110 an. Darauf weist das Polizeipräsidium in Ulm jetzt nochmals ausdrücklich hin. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Verhaltenstipps: Sich nicht unter Druck setzen und aushorchen lassen; den Hörer auflegen, wenn etwas seltsam erscheint; den Anrufer nach Name, Adresse und Telefonnummer fragen; die im Display angezeigte Nummer notieren; Unbekannten niemals Geld oder Wertgegenstände übergeben; am Telefon nicht über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sprechen; mit Vertrauten über solche Anrufe reden und die Polizei informieren, aber nicht die Rückruffunktion nutzen.