Auf den Enkeltrick folgt jetzt der Polizistentrick: 400 000 Euro haben Betrüger im vorigen Jahr erbeutet.

Erst gaben sie sich als Enkel in Not aus, doch nun haben Betrüger eine neue Masche für sich entdeckt: Sie geben sich als Polizisten aus und versprechen, Wertgegenstände und Geld sicher zu verwahren. Im Visier haben die falschen Polizisten vor allem Senioren, deren Vertrauen in die Polizei sie ausnutzen.

505 Fälle allein im vorigen Jahr

Die Zahl dieser Art von Betrugsdelikten stieg eklatant an: von 193 Fällen im Jahr 2017 auf 505 im vorigen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Polizeipräsident Christian Nill wies auf diese besorgniserregende Entwicklung und die verheerende Wirkung hin: „Wenn solche Fälle bekannt werden, dann heißt es, jetzt kannst Du nicht einmal mehr der Polizei trauen.“

So funktioniert der Falsche-Polizisten-Trick

Der Anrufer gibt sich als Polizist aus und warnt den arglosen Senior, dass es in der Wohngegend vermehrt zu Kriminalität komme. Manchmal wird auch die Geschichte erzählt, dass man die Adresse auf einer Liste eines Einbrechers gefunden habe und deshalb die Wohnung nicht sicher sei.

Damit das alles glaubwürdig wirkt, kommen manche Anrufe über ein Callcenter, das vorgaukelt, man werde von der Notrufnummer 110 angerufen. Doch zum Glück gebe es die Polizei, die die Wertgegenstände sicher verwahren würde. Tatsächlich taucht wenig später ein Mann in Polizeiuniform auf, um das Geld in Empfang zu nehmen. „Es kam vor, dass Leute 40 000 Euro in einer Stofftasche aus dem Fenster geworfen haben, ohne Quittung und ohne eine Bestätigung“, erzählt Nill.

Die meisten Betrüger scheitern

Die meisten der Betrüger, nämlich 96 Prozent, scheiterten zwar. Doch in den 19 Fällen, in denen die Senioren auf den Leim gingen, erbeuteten sie knapp 400 000 Euro. „Es ist oft die Lebensleistung, was den Menschen abgeluchst wird“, so Nill.

Gleichzeitig seien die Betrüger nur schwer zu ermitteln. Es gelinge meist nur dann, so Nill, wenn man die Täter auf frischer Tat ertappe. Sie arbeiteten aus dem Ausland und gingen sehr vorsichtig vor. Dennoch klärte die Polizei im vorigen Jahr sieben Fälle auf.

Die hohe Zahl der Versuche zeigt jedoch, dass Vorsicht geboten sei, so Nill: Wer einen solchen Anruf erhält, soll lieber nicht den Helden spielen, sondern am besten sofort die Polizei informieren.