Wenn ein Fahrrad codiert ist, kann es im Fall eines Diebstahls leichter identifiziert werden. Der ADFC Heidenheim bietet dieses Jahr mehrere Fahrradcodieraktionen zum Schutz vor Fahrraddiebstählen an.

Am Samstag, 23. März, codiert der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) von 10 bis 16 Uhr bei der Firma Radelmeister in Giengen Fahrräder. Am Samstag, 13. April bietet der Fahrradclub von 10 bis 14 Uhr vor Staffas Fahrradladen in der Friedrichstraße in Heidenheim eine Fahrradcodieraktion an. Damit können Fahrradbesitzer ihre Zweiräder wirksam vor Diebstahl schützen.

Um Wartezeiten zu vermeiden, können interessierte Fahrradbesitzer unter Tel. 0151.67200865 beim ADFC einen Termin vereinbaren. Mitzubringen sind ein Eigentumsnachweis (Kaufbeleg bzw. Eidesstattliche Erklärung) und ein Lichtbildausweis.

Der ADFC verwendet das System der Fahrradcodierung, das die Polizei schon in den 1990er Jahren entwickelte. Dabei werden Name und Adresse des Eigentümers in verschlüsselter Form zur Markierung genutzt. Das System ist unter dem Namen EIN-Codierung (Eigentümer-Identifizierungs-Nummer) bundesweit bekannt.