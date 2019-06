Wer einen Autoführerschein hat, soll künftig leichte Motorräder – 125er genannt – ohne zusätzlichen Motorradführerschein fahren dürfen. Macht das Sinn? Zwei Meinungen aus dem Landkreis.

Der Vorstoß ist umstritten. So wie sich überregional Sprecher von TÜV, ADAC und Unfallchirurgen uneins sind, wird der Vorschlag auch vor Ort kontrovers diskutiert. Die erste Reaktion von Tanja Nemeth, Geschäftsführerin der gleichnamigen Fahrschule, die sich unter anderem beim Fahrtraining für Senioren engagiert, ist eindeutig: „Das ist Quatsch.“ Motorradhändler Raymond Hechler aus Dettingen hingegen würde eine solche Regelung begrüßen. Beide haben gute Argumente.

125er-Maschinen im Landkreis

Die Fakten im Landkreis Heidenheim: Aktuell sind laut Zulassungsstelle im Landratsamt 707 Leichtkrafträder mit 125 Kubik zugelassen, und das bei insgesamt 8600 Motorrädern und Rollern. Wer diese fährt, weiß die Statistik nicht, doch ist das kleine Motorrad meist die Eintrittskarte für Jugendliche in die motorisierte Zweiradwelt. Ebenso unbekannt ist bei der Führerscheinstelle, wie viele A1-Führerscheine jährlich ausgestellt werden. Im vorigen Jahr wurden mehr als 2500 Anträge auf die Erteilung eines Führerscheins gestellt, unterschieden nach Klassen wird nicht. KfZ-Steuer ist für diese kleinen Motorräder übrigens nicht fällig, bezahlt werden muss erst darüber.

Wie steht es um die Unfalllage? Laut Auskunft von Polizei-Pressesprecher Holger Fink waren im Jahr 2017 neun Leichtkrafträder (dazu zählen 80 und 125 Kubik) an Unfällen beteiligt, ein Jahr später waren es 21. Bei den größeren Motorrädern gab es im vorigen Jahr 41 Unfälle. Um eine Relation herzustellen: Insgesamt ereigneten im Landkreis im vorigen Jahr fast 2900 Verkehrsunfälle.

Fahrlehrerin Tanja Nemeth ist hinsichtlich des Vorschlags zwiegespalten. Aus sicherheitstechnischen Gründen sollte es der Verkehrsminister so belassen wie bisher. Denn: „In fünf Fahrstunden einem Anfänger das Fahren mit dem Motorrad beizubringen, ist schwierig.“ Kurvenlage, Gangschaltung, Beschleunigen, Bremsen – das eben anders als beim Auto. Bisher hätten 16-Jährige die Ausbildung zum begleiteten Fahren mit 17 oftmals genutzt, um den Führerschein für die leichte Motorradklasse gleich mitzumachen.

Das heißt: Zu den zwölf Theoriestunden Grundkurs kommen vier spezielle Stunden zum Motorradfahren hinzu. Praktisch sitzen die Schüler dann noch für zwölf Sonderfahrten auf dem Motorradsattel auf der Autobahn, Überland und bei Nacht. Der Vorteil: Will der Fahranfänger mit 18 Jahren dann auf den Motorradführerschein erweitern, braucht er nur noch eine Prüfung.

Wirtschaftlich betrachtet könnte die Änderung jedoch gut für die Fahrschulen sein, spekuliert Nemeth. Denn dann kämen Leute zu den Schulungen, die sonst keinen Kontakt zur Fahrschule hätten. Und vielleicht, so ihre Überlegung, finden dann manche so sehr Gefallen am Fahren, dass sie gleich den Motorradführerschein machen.

Keine Bedenken hinsichtlich der Scheuer-Regelung hat Motorradhändler Hechler aus Dettingen. Eine 125er sei eindeutig leichter zu fahren als eine große Maschine, so der Fachmann. Schon allein wegen des geringeren Gewichts und der geringeren PS-Zahl. „Die 125er machen Spaß. Es gibt sogar einige, die fahren nur solche Maschinen“, sagt er. Und das nicht nur Jugendliche. Er berichtet von älteren Fahrern, die so eine 125er gekauft hätten extra für die Fahrt zu Arbeit. Der Vorteil: fast immer ein Parkplatz vor der Tür. Überhaupt kann sich Hechler vorstellen, dass die Verkehrsbelastung geringer würde, würden mehr Leute vom Auto auf die kleinen Zweiräder umsteigen. Doch kann das wirklich jeder beherrschen, auch ohne Prüfung? „Einige Fahrstunden müssen sie ja trotzdem machen. Da merken sie schon, ob sie es beherrschen oder noch ein paar Stunden draufpacken müssen.“