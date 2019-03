Orgelbaumeister Andreas Arnold und seine Frau Ruth arbeiten in der Schnaitheimer Michaelskirche, um das neue Fagott-Register einzubauen.

Seit einigen Tagen arbeiten der Orgelbaumeister Andreas Arnold, als Pfarrersohn schon naturgemäß orgelaffin und seine Frau Ruth, ebenfalls Orgelbauerin in der Schnaitheimer Michaelskirche. Die dortige Link-Orgel bekommt ein neues Fagott-Register. Teilweise sind sie von acht bis 19 Uhr auf der „Baustelle“, um die 61 neuen Pfeifen des Fagott-Registers an ihren Platz zu bringen.

1364 statt 1303 Pfeifen

Keine leichte Aufgabe bei den beengten Verhältnissen, aber für die sympathischen Profis aus Plau am See im Kreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern kein Problem. Auch fürs Auge sind die glänzenden Zungenpfeifen mit ihren trichterförmigen Bechern ein Genuss. Sachkundig begleitet von Kantorin Jutta Reick und dem Orgelfachmann Leonhard Walz musste Platz geschaffen werden für das neue Register der Link-Orgel.

Auf dem Boden vor dem Spieltisch lagen die ausgebauten Pfeifen und das umfangreiche Werkzeug. Jeder Schritt musste da sorgfältig gewählt werden. Doch statt 1303 Pfeifen sind es jetzt 1364 und es können nun 18 Register erklingen. Leonhard Walz griff schon einmal in die Tasten und der näselnde, aber fein strukturierte, grundtönige Klang ließ die erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten deutlich erkennen.

Eine echte Bereicherung

Fünf Register mussten ihren Platz verändern und allein das Ausmessen für die Pfeifenstellung dauerte vier bis sechs Stunden. Für Andreas Arnold, seit 1999 Inhaber der Firma „Mecklenburger Orgelbau“ und seine Frau bedeutete das viel Arbeit, die ihnen aber sichtlich Freude machte. Schließlich bauen sie noch an einer Orgel mit 28 Registern in Dobbertin nahe ihrer Heimat. Kennenglernt hatten sie Jutta Reick während ihres Urlaubs im Mecklenburgischen. Vor zwei Jahren wurde dann das Angebot für die Schaffung des neuen Registers vorgelegt. Das Fagott-Register in 16-Fuß-Lage ist eine echte Bereicherung für die Orgel in der schmucken Michaelskirche.