Heidenheim Europaweites Glockenläuten: Alle katholischen Kirchen im Kreis machen mit

Heidenheim / HZ

In der Pauluskirche schließt sich an das Läuten von 18 bis 18.15 Uhr ein Friedensgebet an.

Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 soll mit einem europaweiten Glockenläuten ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte werden deshalb am morgigen Freitag, 21. September, in ganz Europa von 18 bis 18.15 Uhr Glocken weltlicher und kirchlicher Gebäude geläutet. Auch im Kreis Heidenheim, wo in dieser Viertelstunde unter anderem die Glocken aller katholischen Kirchen zu hören sein werden.

In der evangelischen Pauluskirche zu Heidenheim wird es darüber hinaus im Anschluss an das Läuten zusätzlich ein ökumenischen Friedensgebet mit Gedichten, Liedern und Psalmen geben, das unter dem Motto „Gedichte und Gebete gegen den Krieg“ stehen wird und von Pfarrerin Iris Kettinger, Pastoralreferentin Lydia Hageloch und dem Bezirksarbeitskreis Frauen verantwortet wird. An der Rieder-Orgel der Pauluskirche wird zusätzlich Fabian Wörle mit Werken von Johann Sebastian Bach und Flor Peeters zu hören sein.

In Deutschland soll das Läuten nicht nur zum Frieden auf der Welt aufrufen, sondern gleichzeitig auch an den Beginn und das Ende des Dreißigjährigen Krieges in den Jahren 1618 beziehungsweise 1648 und an das Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 erinnern. Aufgerufen zum Glockenläuten für den Frieden haben der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Kulturbüro der evangelischen Kirche Deutschland, das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.

