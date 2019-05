Themen in diesem Artikel Europawahl

Die Europaabgeordnete Inge Gräßle hat am Sonntag mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Mandat verloren. Das ist nicht nur tragisch für die CDU-Politikerin, sondern hat auch Auswirkungen auf den Landkreis Heidenheim, meint Thomas Zeller in seinem Kommentar.

Die früheren Volksparteien CDU und SPD haben bei dieser Europawahl an Strahlkraft verloren. Die Sozialdemokraten sind im Landkreis Heidenheim nur noch drittstärkste Kraft, und verfestigen damit den Bundestrend in der Region.

Das Ergebnis zeigt, dass die Partner der großen Koalition auch hier keine Mehrheit mehr haben. Nicht nur bei den einstigen Volksparteien, sondern ebenfalls beim Wähler dominiert der Frust – der Wunsch nach etwas Neuem. Das hat am Sonntag erfreulicherweise im Landkreis mehr Menschen motiviert, ihre Stimme abzugeben, aber eben nicht mehr im Rahmen der etablierten Muster.

Ein Kollateralschaden dieser Entwicklung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Inge Gräßle. Dass ihre Chancen für den Wiedereinzug ins Europarlament nicht groß waren, muss ihr bereits im April 2018 bewusst gewesen sein. Damals nominierten die CDU-Bezirksverbände ihre Kandidaten zur Europawahl. Die Partei vergab die vier aussichtsreichsten Plätze an Männer. Wohlwissend, dass eine Kampfkandidatur zwar möglich, ihr aber von der Führung übelgenommen worden wäre, gab sich die Heidenheimerin notgedrungen mit Platz fünf zufrieden.

Die renommierte Haushaltspolitikerin trug den Listenplatz mit Fassung. Sie nahm den Stab auf und führte einen engagierten Wahlkampf, der sie dem benötigen Ergebnis aber auch nicht näherbrachte. Am Ende ahnte sie bereits, dass es wohl nicht reichen würde. Denn eine Wahlparty, wie bei den letzten Europaabstimmungen, wurde dieses Mal erst gar nicht in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Heidenheim angesetzt.

Das Ausscheiden von Gräßle aus dem EU-Parlament wäre aber nicht nur tragisch für die Politikerin selbst, sondern hätte auch Auswirkungen auf die Region. Die Christdemokratin war mehr als 15 Jahre die Stimme des Landkreises in Brüssel. Sie hat der europäischen Politik ein Gesicht gegeben, indem sie versuchte die Auswirkungen, von Richtlinien und Gesetzen auf das Leben der Menschen hier zu vermitteln.

Künftig werden die Wege wohl weiter. Wenn Bürgermeister oder Unternehmen im Kreis Rat in EU-Fragen benötigen, müssen sie sich an einen Abgeordneten in Stuttgart wenden. Das wird es nicht einfacher machen, den Menschen die komplexen europäischen Prozesse näherzubringen. Aus dieser Warte wäre das Ausscheiden von Gräßle ein Verlust für die Region.

