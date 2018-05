Heidenheim Wie mit EU-Geldern junge Menschen gefördert werden

Heidenheim / HZ

Auch im Kreis Heidenheim werden verschiedene Projekte und Institutionen von den EU-Mitteln gefördert, darum kümmert sich die ESF-Geschäftsstelle.

Mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) werden Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Millionen Menschen in der EU finanziert. Damit die Gelder auch im Landkreis Heidenheim ankommen und für regionale Projekte eingesetzt werden können, gibt es im Landratsamt die ESF-Geschäftsstelle.

Mit Geldern aus dem Fonds werden die Beschäftigungs- und Bildungschancen in der EU verbessert, Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung unterstützt und Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt abgebaut. Welche Projekte im Kreis unterstützt und welche Schwerpunkte gesetzt werden, entscheidet unter dem Vorsitz des Sozialdezernenten Matthias Schauz ein lokaler Arbeitskreis aus zwölf Personen. Diesem gehören Vertreter des Landkreises, der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, des DGB, der IHK, der Handwerkskammer, von Südwestmetall, der Liga der freien Wohlfahrtsverbände, der Kombrecht-Engel-Schule, der Kaufmännischen Schule, des Kreisjugendrings sowie die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises an.

Über 2300 Menschen gefördert

Unterstützung erhält der Arbeitskreis von der Geschäftsstelle ESF im Landratsamt, von Stephanie Geiger geführt wird. „Ganz wichtig bei unserer Arbeit ist die Auswertung der regionalen Arbeitsmarktdaten, denn nur so wissen wir, für welche Zielgruppen Projekte gebraucht werden und wo gefördert werden muss“, so Geiger. Schwerpunkte werden schon lange bei zwei Zielgruppen gesetzt: Langzeitarbeitslose und Schulabbrecher. Seit 2014 haben im Kreis über 2300 Menschen, davon 1400 Männer, an ESF-geförderten Projekten teilgenommen. Sechs verschiedene Projekte von drei unterschiedlichen Trägern und Institutionen wurden seit Beginn der Förderperiode unterstützt. Am Projekt „Startklar-individuell“ etwa, einem Angebot an zehn Haupt-, Werkreal-, und Gemeinschaftsschulen im Kreis für Schüler ab der 8. Klasse nehmen derzeit 123 jmunge Menschen teil. Die AWO Heidenheim erhielt bislang für drei Projekte eine Förderung des ESF: Im Projekt „Tandem“ wurden für Familien im Hilfebezug nach SGB II Angebote zur familiären Unterstützung sowie zur Arbeitsmarktintegration gebündelt.

Das Projekt „Chance Arbeit Plus“, das dieses Jahr neu angelaufen ist, richtet sich an arbeitsuchende Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. Durch Beschäftigung in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der AWO und ein gezieltes individuelles Coaching sollen sie an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Das Projekt ist mit 20 Teilnehmenden voll besetzt.

Ein weiteres aktuelles Projekt: In der „Bewerberwerkstatt für Langzeitarbeitslose (Bela)“ der Caritas wird Menschen, die Hartz IV bekommen, bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen geholfen, zudem kann das technische Equipment für die Stellenrecherche genutzt werden und die derzeit 65 Teilnehmenden erhalten individuelle Tipps und Hilfestellungen von Sozialpädago-gen.

Noch weitere Projekte

Im Juni wird auf Grundlage der von Stephanie Geiger ausgewerteten Arbeitsmarktdaten erneut eine Arbeitsmarktstrategie veröffentlicht, in der die Zielgruppen für mögliche regionale Projekte im Jahr 2019 festgelegt werden. Im Anschluss können Institutionen, auch Schulen oder Vereine, ihre Ideen für Projekte bei der ESF-Geschäftsstelle im Landratsamt in Form eines Antrags nebst einem Wirtschaftsplan mit einer Aufstellung aller Kosten einreichen. Bewilligt werden nur Projekte, deren förderfähige Gesamtkosten einen Betrag von in der Regel 30 000 Euro nicht unterschreiten und die eine Förderung für mindestens zehn Teilnehmende beinhalten. Am 26. Juni wird es dazu eine Infoveranstaltung im Landratsamt geben. Mehr Infos bei Stephanie Geiger unter Tel. 07321.321-2563, S.Geiger@Landkreis-Heidenheim.de.