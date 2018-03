Heidenheim Etwa 3500 Besucher bei der Bau- und Immobilienmesse

Heidenheim / Erwin Bachmann

Bei der Bau- und Immobilienmesse waren am Wochenende etwa 3500 Besucher im Congress Centrum in Heidenheim.

Kaufen, Bauen, Sanieren: Das Thema hat Hochkonjunktur, wie sich am Wochenende hoch über der Stadt Heidenheim zeigte. Dort hatte sich unterm Dach des Congress-Centrums und auf dem Freigelände 80 Aussteller versammelt, um sich im Rahmen der Bau- und Immobilienmesse ins Blickfeld zu rücken. Und das Publikum nutzte die Plattform: Nach Angaben des Veranstalters zählte man an beiden Tagen insgesamt rund 3500 Besucher.

Die nunmehr achte Auflage dieser Schau war einmal mehr von der in Kempten sitzenden Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG organisiert worden, deren Vertriebsleiter Oliver Bosch – ein gebürtiger Heidenheimer – sein persönliches Heimspiel gab. Er freute sich, den Besuchern eine seit langem ausverkaufte, von 20 Vortragsveranstaltungen flankierte Ausstellung bieten zu können, was die Einschätzung der rund ums Bauen tätigen Branche nur untermauert: Der Immobilienboom hält an.

„Ohne die Branche geht es nicht“, befand denn auch Oberbürgermeister Bernhard Ilg, der zur Eröffnung der Messe auf den Schlossberg gekommen war und dort auf den Beitrag der Kommunen zur Entwicklung und Auftragslage dieses Wirtschaftszweiges hinwies. Öffentliche Projekte wie die neue Heidenheimer Stadtbibliothek, die Sanierungsgebiete oder das kommende Zukunftsprojekt „Hochschul- und Technologie-Campus“ trügen dazu bei, dass die Branche brummt.

Neue Wohnbaugebiete

Aber auch privater Wohnraum und Einfamilienhäuser lägen weiter ungebrochen im Trend und seien für die Entwicklung von Städten ein treibender Faktor. Weil man auch und gerade in Heidenheim junge Familien halten und gewinnen wolle, erschließe und plane man hier neue Wohnbaugebiete, zum Beispiel auf den Reutenen oder – „das liegt mir besonders am Herzen“ im Haintal, wo in Zukunft um die 400 neue Wohneinheiten aus dem Boden wachsen sollen. Wie man dort bauen will, welches Konzept verfolgt wird, wie die Wohnungszuschnitte aussehen sollen, welche Baustoffe in Frage kommen und andere Fragen sollen am 18. April in Form eines Workshops diskutiert werden, bevor die nächsten Schritte eingeleitet werden.

Dass das Thema Wohnen und Bauen auf Nachfrage stößt, ist für Messe-Organisator Oliver Bosch unverkennbar und hat sich auch im CC gezeigt. Ein Indiz sind nicht zuletzt die 500 Teilnehmer des Vortragsprogramms, deren Präsenz für die Aussteller immer ein Signal für konkretes Interesse an bestimmten Produkten und Dienstleistungen darstellt.