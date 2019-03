Heidenheim Es tut sich was in Heidenheim

Heidenheim / hz

Leserbrief zur von den Stadtwerken geplanten Neubebauung in der Oststadt.

Als Bewohner der Oststadt sei den Kritikern gesagt: Endlich kommt dieses Ruinen-Areal weg! Natürlich ist es eine Herausforderung moderner Stadtplanung und Stadtentwicklung, derartige städtische Areale zu entwickeln. Aber auch künftig möchten Menschen in der Stadt ein gutes Leben führen können. Mit einer Infrastruktur die den Menschen in jeder Hinsicht entgegenkommt. Die Gesellschaft ändert sich, sie wird älter. Aber auch junge Familien, die hier ihre Häuser gebaut haben, möchten ihre Kinder in Schule und Kita gut untergebracht wissen. Ich bin schwerbehindert und froh, wenn ich meinen Arzt, die Apotheke um die Ecke leichter erreichen kann. Auch einkaufen kann man. Was ist so schlecht an Wohnungen mit betreutem Wohnen, Studenten-Apartments, Tagespflege-Einrichtung für Senioren, Büros, Arztpraxen, Restaurant und einer Kindertagesstätte? Es ist notwendig! Natur und Freizeitgestaltung sind top. Der Schmittenberg: Wald rundum, Südhang, die Riviera Heidenheims. Der Brenzpark: hat einen idyllischen Charakter, in dem sich die Menschen entspannen und erholen können. Zahlreiche Veranstaltungen, Aktions- und Spielflächen von den Spielplätzen bis zum Skaterpark laden ein zum Mitmachen oder zum Zuschauen. Heidenheim ist eine Studentenstadt. Mit der Erweiterung des DHBW-Campus II werden weitere Wohnungen für Studenten benötigt. Die brauchen vor allem bezahlbare Apartments. Auf dem Ploucquet-Areal sind schöne Wohnhäuser entstanden. Es ist nun ein Trendviertel. Die neue Stadtbibliothek mit Silhouette aus Backstein ist ein Hingucker, architektonisch preiswürdig. Also, warum nicht auch ein Trendviertel Oststadt? Das Einzige, was noch fehlt, ist eine generelle 30er-Zone, ein komplettes Parkverbot für Lkw und Firmenfahrzeuge, die den knappen Parkraum zustellen, ein Ausbau des Radwegs an der Seestraße. Es tut sich was in Heidenheim. Mir gefällt's, ich freue mich drauf!

Michael K.Berschwinger, Heidenheim