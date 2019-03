Heidenheim Es geht um Maß und Mitte

Heidenheim / hz

Leserbrief auf einen Leserbrief, der sich mit der geplanten Neubebauung in der Oststadt befasst.

Es geht gewiss nicht darum, irgendwelchen abbruchwürdigen Baulichkeiten auf dem ehemaligen Schlachthof-Areal das Wort zu reden und Einwände zu erheben gegen eine Neubebauung mit gemischter Nutzung, für die sich das frühere Schlachthofgelände, wie von Herrn Berschwinger mit vernünftigen Argumenten dargelegt, ja ausgesprochen gut eignet. Es geht vielmehr um das Wie und um Maß und Mitte bei der Neubebauung: Brachiale Auslöschung all dessen, was an die vormalige Bebauung dieses „Tores zur Oststadt“ erinnert, oder fantasievolle Einbeziehung von erhaltenswertem Altem ins neuartige städtebauliche Akzente setzende Neue? Rigorose Ausnutzung jedes Quadratzentimeters Fläche für eine Bebauung, in der ausschließlich funktionale Belange und eine höchstmögliche Renditeerwartung berücksichtigt sind, oder Rücksichtnahme auf örtliche Gegebenheiten wie Verkehrskapazität und anderweitige Bebauung (womit freilich nicht das anthrazitfarbene Ärztehaus als Maßstab genommen werden sollte)? Ein in funktionaler wie in ästhetischer Hinsicht einladender Wurf (wie z.B. die neue Stadtbibliothek) und damit eine Bereicherung fürs Stadtbild oder ein gesichtsloses, deplatziertes Allerweltsgebilde? Man kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen sich für Ersteres entscheiden.

Dr.Veit Gruner, Heidenheim