Heidenheim Zweiter DH-Bau: Wie er aussehen soll, ist noch geheim

Heidenheim / Andreas Uitz

In einem Planungswettbewerb wurde entscheiden, wie der Neubau auf dem WCM-Gelände aussehen soll. Damit kann die Planung im kommenden Jahr richtig beginnen.

Die Entscheidung ist gefallen: Seit vergangenen Freitag steht fest, wie die Erweiterung der Dualen Hochschule auf dem ehemaligen WCM-Areal aussehen wird. Da nämlich wurde der Sieger eines Planungswettbewerb für den DH-Neubau ermittelt. Wer der Gewinner ist und wie der schon seit Jahren herbeigesehnte Neubau aussehen wird, kann das Staatliche Vermögens- und Hochbauamt in Schwäbisch Gmünd allerdings noch nicht bekanntgeben. „In diesem Verfahren gibt es eine Widerspruchsfrist, und die müssen wir abwarten“, so der Amtsleiter Claus Schüßler.

Fünf der insgesamt 19 Bewerber waren ihm zufolge in die engere Auswahl gekommen und hatten Gelegenheit, sich und ihre Entwürfe der Jury zu präsentieren. In der Ausschreibung für den Wettbewerb waren die Bewerber aufgefordert worden, ein „Gebäude mit hoher innerer Flexibilität, in welchem die drei Nutzungsbereiche Lehre, Forschung und Zukunftsakademie optimal untergebracht werden können“ zu planen.

Option der Erweiterung

Das Land, das für den Bau verantwortlich ist, will sich auch gleich eine Erweiterung offenhalten. Denn auch die sollten die Architekten bei ihren Entwürfen bedenken und berücksichtigen. Nach Wünschen der Verantwortlichen soll auf dem großen Areal, das derzeit als Parkplatz dient, nicht nur ein Neubau für die DH, sondern ein ganzer Hochschul-Campus entstehen. Für diese Planungen ist im Wesentlichen die Stadt verantwortlich. Flankierend zum zweiten DH-Standort sollen hier Büros für Forschungseinrichtungen, ein großes Bürogebäude und ein Parkhaus mit rund 400 Stellplätzen entstehen.

Wie der Neubau der Dualen Hochschule aussehen wird, wird wohl erst Mitte Januar bekannt werden. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass es eine zweiten schwarzen Würfel als Pendant zum DH-Bau gibt, ist unwahrscheinlich. So deutet heute alles eher auf mindestens zwei multifunktionale Gebäude hin. Die Jury, zu der Vertreter der Stadtverwaltung, des Finanzministeriums, des Staatlichen Vermögens- und Bauamts, und der Dualen Hochschule gehörten, haben ihren Entscheidung für den Sieger Schüßler zufolge einstimmig gefällt: „Es gab sehr viele Diskussionen, doch beim Gewinner waren sich alle einig.“

Hoch respektable Vorschläge

Oberbürgermeister Bernhard Ilg, der den Neubau seit Jahren massiv voranzutreiben versucht, war von allen fünf Vorschlägen, die in der Endrunde des Wettbewerbs waren, beeindruckt. „Das war alles hoch respektabel, es war kein Entwurf dabei, bei dem man sich hätte fragen können, was sich der Bewerber dabei gedacht hat.“ Der von der Jury zum Sieger prämierte Entwurf habe ihm imponiert, weil er zum Gelände, zum Umfeld und zum bestehenden DH-Bau besonders gut passe. „Außerdem lässt er Raum für zukünftige Entwicklungen“, so Ilg.

Vorschläge von den beteiligten Büros, entlang der Nördlinger Straßen nicht nur einen Riegelbau mit Büros zu errichten, wie ursprünglich von der Stadt vorgesehen, sondern im südlichen Bereich des Geländes zusätzlich einen markanten solitären Bau zu setzen, werde man in den Planungen berücksichtigen. „Ich halte das für eine glänzende Idee, wir werden den Vorschlag in den Bebauungsplan einfließen lassen“, so der OB.

Der Rektor der Dualen Hochschule Heidenheim, Prof.Dr.-Ing. Dr.Rainer Przywara kann mit dem Ergebnis des Wettbewerbs ebenfalls gut leben: „Wir haben am Freitag einen langen, intensiven und konstruktiven Auswahlprozess erlebt. Für uns als Hochschule waren einige interessante Entwürfe dabei. Wir sind sicher, dass die Funktionen des Neubaus unsere Ansprüche erfüllen werden. Zusammenfassend kann ich sagen: Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so Przywara.

Wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, wird der Auftrag an den Sieger-Architekten zur weiteren Planung vergeben, so dass ein Vorentwurf gefertigt werden kann. „Wir denken, dass die Entwurfsplanung bis Ende 2019 abgeschlossen sein wird“, erklärt Schüßler. Dann könnten die Baugesuche vorbereitet werden, Mitte 2020 rechnet er mit einer Baugenehmigung. Am Termin für die Fertigstellung des neuen Hochschulbaus, der für 2023 angepeilt ist, halten die Verantwortlichen derzeit noch fest.

Heidenheimer Unternehmen und die Stadt sind mit im Boot

Eigentlich ist der Bau von Hochschulen Aufgabe des Landes. Doch um den DH-Neubau zu beschleunigen, sind Heidenheimer Firmen bereit, ihn mit zu finanzieren.

Insgesamt umfasst die Summe, die aus der Wirtschaft kommt, 20 Millionen Euro. Allein Voith sagte im Jubiläumsjahr 2017 zu, sich mit zwölf Millionen Euro an dem Projekt zu beteiligen.

In der Ausschreibung für den Neubau hat das Areal auch schon einen Namen: „Bildungscampus Voith“. Die Stadt Heidenheim beteiligt sich ebenfalls mit 3,1 Millionen Euro.

Die gesamten Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 30 Millionen Euro. Der Anteil des Landes Baden-Württemberg wird also bei zehn Millionen Euro liegen.