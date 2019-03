Die Hobbykünstlerin Renate Saur-Leinberger zeigt ab Samstag, 23. März, ihre Werke zum ersten Mal im Rahmen einer eigenen Ausstellung im Jagdschlössle in Schnaitheim.

Von Samstag, 23. März, bis Sonntag, 31. März, stellt die Hobbykünstlerin Renate Saur-Leinberger im Schnaitheimer Jagdschlössle aus.

Die Malerei übt schon lange eine große Faszination auf sie aus. Doch Beruf und Familie ließen nur wenig Zeit, um sich ausgiebig diesem Hobby zu widmen. Als sie vor acht Jahren in Rente ging, war es endlich an der Zeit, selbst mit der Malerei zu beginnen. Seither hat sich auch dank vieler Malkurse einiges getan. Die Werke der Hobbymalerin wurden bereits vor zwei Jahren in Steinheim bei der Veranstaltung „Kunst und Handel“ ausgestellt.

Am Samstag, 23. März, eröffnet sie zum ersten Mal eine eigene Austellung im Schlössle in Schnaitheim. „Farbenspiel“ lautet der Name der Austellung und ist bezeichnend für die farbenfrohen Motive. Renate Saur-Leinberger experimentiert mit vielen unterschiedlichen Farben und Techniken. Das Zusammenspiel von harmonisch ineinanderfließenden Farben lässt sich bis zum 31. März bestaunen (samstags und mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr).