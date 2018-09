Heidenheim Verkehrspolizei: Manferd Bruger ist der Neue an der Spitze

Heidenheim / Michael Brendel

Die Verkehrspolizeidirektion in Oggenhausen hat einen neuen Leiter: Manfred Burger trat am Donnerstag bei einer Feierstunde im Marstall offiziell die Nachfolge von Manfred Bayer an.

Wäre Not am Mann, der neue Chef könnte die mit einem Monogramm versehenen Diensthemden des alten auftragen: „Ich habe bisher noch nie einen Amtswechsel erlebt, bei dem es eine absolute Übereinstimmung bis zum zweiten Buchstaben des Nachnamens gab“, sagte Ulms Polizeipräsident Christian Nill, als er am Donnerstagvormittag den Wechsel an der Spitze der Verkehrspolizeidirektion moderierte. Manfred Burger folgt dort auf Manfred Bayer, doch wenngleich sich die beiden seit Jahrzehnten kennen, in der Vergangenheit beide einmal das Polizeirevier in Ellwangen leiteten, dürfte das gute Miteinander spätestens beim Anlegen der Uniform ein Ende finden.

Ohnehin geht Führungsverantwortung ja mit dem Anspruch einher, eigene Akzente zu setzen und bleibende Spuren zu hinterlassen. Bayer, der die in Oggenhausen angesiedelte Verkehrspolizeidirektion seit 2014 leitete, ist das offenkundig vortrefflich gelungen.

Engagement auf vielen Ebenen

Nill bescheinigte ihm großes Engagement, die notwendige Konsequenz, aber auch die Bereitschaft, bei weit auseinander liegenden Interessen zu vermitteln. Das gelte für den Aufbau der Verkehrspolizeidirektion, als die Ansprüche dreier Landkreise unter einen Hut zu bringen waren, wie bei der Begleitung von Heimspielen des FCH und beim ehrenamtlichen Engagement für die Kreisverkehrswacht und den Verein „Sicherer Landkreis“.

Ein wesentlicher Charakterzug Bayers sei seine soziale Kompetenz. Es sei ihm stets gelungen, die dienstlichen Aufgaben im Blick zu behalten und gleichzeitig den Mitarbeitern mit ihren persönlichen Fähigkeiten gerecht zu werden. „Im Mittelpunkt stand bei Ihnen aber immer das Polizeipräsidium Ulm als großes Ganzes“, so Nill.

Ziel: Qualität erhalten

Der Polizeipräsident gab Burger mit auf den Weg, auf ihm ruhten hohe Erwartungen. So müsse unbedingt die landesweit herausragende Qualität der Verkehrsunfallaufnahme erhalten bleiben – auch dann, wenn 2020 der Status einer eigenständigen Dienststelle verloren gehe und die Verkehrspolizeidirektion als Inspektion einer Schutzpolizeidirektion angegliedert werde.

Aus Sicht von Landrat Thomas Reinhardt ist in diesem Zusammenhang „aus Heidenheimer Sicht von entscheidender Bedeutung, dass Kompetenzen und Zuständigkeiten unverändert bleiben“.

Der Personalratsvorsitzende Peter Vietz gab das Lob der Mitarbeiter weiter: Bei Bayer handele es sich um einen fürsorglichen Chef, der stets nachvollziehbare Entscheidungen treffe, sich für nichts zu schade sei, stattdessen immer mit gutem Beispiel vorangehe. Nicht ein einziges Mal habe ein schwerwiegendes Problem personeller Art gelöst werden müssen, so Vietz: „Deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen: In Ihrem Laden hat es gestimmt.“

Abschied nach 44 Dienstjahren

Bayer beschränkte sich mit Verweis auf ein ihm zugeschriebenes Bonmot auf ein kurzes Schlusswort und bekannte, gerne gearbeitet zu haben, jetzt aber ebenso gerne in den Ruhestand zu gehen, „denn 44 Dienstjahre sind genug“. Er denke gerne an die Zeit zurück, „in der uns die Bürger noch respektiert haben“. Manchmal auch mit Wehmut an die Heidenheimer Polizeidirektion. Manche Abläufe seien damals schneller gewesen, während das „Dampfschiff Präsidium Ulm“ nun dafür sorge, dass bei der Kriminalitätsbekämpfung Kräfte schneller an den Einsatzort gebracht werden könnten.

Bürgermeisterin Simone Maiwald nahm die Feierstunde zum Anlass, allen Polizisten, die rund um die Uhr für Sicherheit sorgten, für ihren engagierten Einsatz zu danken. Angesichts der zunehmenden Zahl von Angriffen auf Einsatzkräfte bedürfe es gesamtgesellschaftlicher Lösungsansätze.

Beginn in Biberach

Manfred Bayer begann seine polizeiliche Laufbahn als 16-Jähriger am 3. September 1974 in Biberach. Nach zahlreichen Stationen leitete er ab 2005 den Führungs- und Einsatzstab bei der Polizeidirektion Heidenheim. An deren Spitze stand er kommissarisch nach dem Ausscheiden des örtlichen Polizeichefs Volker Lück.

Manfred Burger kam 1976 zur Polizei und kann mittlerweile auf langjährige Führungserfahrung verweisen. Zuletzt war der 58-Jährige Leiter eines Polizeireviers in Stuttgart.

Die Verkehrspolizeidirektion in Heidenheim hat rund 190 Beschäftigte, darunter 180 Beamten. Zu ihr gehören auch die Verkehrskommissariate in Mühlhausen und Laupheim. Sie ist zuständig für die Verkehrssicherheit im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, auch auf den Autobahnen.