Heidenheim Meisterkonzerte: 60 Prozent mehr in fünf Monaten

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

530 statt 333 Abonnenten, 60 Prozent mehr in fünf Monaten: Die auf drei Jahre angelegte Werbeoffensive des Kulturamts funktioniert.

Wenn am 4. Oktober die neue Meisterkonzert-Saison in Heidenheim beginnt, dann interessiert in deren Vorfeld insbesondere, was sich wohl in den vergangenen Monaten in Sachen Abonnement getan hat.

Wie erinnerlich, hatte das Kulturamt Mitte April eine Offensive mit dem Ziel begonnen, die in den vergangenen Jahren wenn auch langsam, so doch kontinuierlich gestiegene Anzahl der Meisterkonzert-Abonnements deutlich zu steigern. Dem zugrunde liegt die Überzeugung, dass es dafür einen Markt gibt. „Und eine Bereitschaft, sich zu binden“, wie es Kulturamtsleiter Matthias Jochner formuliert.

„Über das hohe und höchste Niveau der von uns als Fortsetzung der Opernfestspiele übers Jahr hinweg betrachteten Meisterkonzerte mussten und müssen wir ja gar nicht diskutieren“, ergänzt Jochner. „Aber wir waren an einem Punkt angekommen, an dem wir zu der Überzeugung gelangt sind, dass wir uns nicht nur um Inhalte, sondern eben auch um deren Verkauf kümmern müssen.“

Beliebtes Orchester-Abo

Die Offensive ist auf drei Jahre angelegt. In diesem Jahr wurden potenzielle Kunden angeschrieben, die schon einmal die Festspiele besucht haben. Die Werberakete hatte insgesamt drei Stufen, die mit dem Versand von drei sogenannten Mailings gezündet wurden, wobei das letzte vor knapp vierzehn Tagen mit der Post hinaus in die sich bis zu 60 Kilometer im Umkreis von Heidenheim befindliche Welt ging.

„Es ist also noch zu früh für eine abschließende Wertung“, sagt Matthias Jochner, dem allerdings auch schon ein Zwischenergebnis mit den Reaktionen auf die beiden ersten Mailings Mitte April und Mitte Mai vorliegt. Und demnach erbrachten diese 168 neue Abos, wobei sich 64 Prozent der neuen Abonnenten für das Orchester-Abo, 13 Prozent für das Kammermusik-Abo und 23 Prozent für das Komplett-Abo mit allen Konzerten entschieden haben.

Ziel ist es, die Abonnenten zu verdoppeln

Stand heute also wären, statt wie bisher 333, nun also 501 Menschen auf die Heidenheimer Meisterkonzerte abonniert. Matthias Jochners Hochrechnung zufolge könnte das dritte Mailing noch einmal gut 30 Abonnements mehr bringen, sodass der Kulturamtsleiter damit rechnet, dass die neue Saison mit rund 530 Abonnenten begonnen wird. „Das wäre eine Steigerung um 60 Prozent, damit wäre ich sehr, sehr zufrieden, weil wir, die bislang ja keinerlei Erfahrung in dieser Hinsicht hatten, dann wissen würden, dass funktioniert, was wir vorhaben.“

Matthias Jochners erklärtes Ziel zu Beginn der Werbekampagne war es, nach drei Jahren die bisherige Anzahl der Abonnenten auf 666 zu verdoppeln. „Wenn wir im ersten Jahr nun bereits auf 530 kämen, wäre das ein tolles Ergebnis und wir insgesamt auf einem überaus erfreulichen Weg.“

Vor allem, wenn man bedenkt, wo dieser begann. Im Jahr 2010 waren ganze 184 Menschen auf die Meisterkonzerte abonniert gewesen. Und obwohl sich die Steigerung auf 333 bis zum Jahr 2017 durchaus auch sehen lassen konnte, bedeuten die neuen Zahlen doch auch, dass durch die Werbeaktion in einem knappen halben Jahr quasi auf einen Schlag mehr neue Abonnenten hinzugekommen sind als zuvor in einem Zeitraum von sieben Jahren insgesamt. Woraus nun wiederum Matthias Jochner den Schluss zieht, „dass es sich lohnt, auch den Verkauf auf ein anderes Qualitätsniveau zu heben“.

2018 noch drei Konzerte

Was die unterm Strich zehn Programmpunkte der Meisterkonzert-Saison 2018/19 anbelangt, so darf man sich in diesem Jahr noch auf drei Veranstaltungen einstellen. Den Saisonauftakt am Donnerstag, 4. Oktober, wird ab 20 Uhr in der Waldorfschule ein Streichquartett unter der Führung der in Heidenheim bestens eingeführten Geigerin Lena Neudauer mit Musik von unter anderem Schumann und Schubert bestreiten.

Am Samstag, 27. Oktober, steigt dann die „Cappella Aquileia“ unter der Leitung von Marcus Bosch ab 20 Uhr im CC in den Ring. Es gibt Musik von Schumann und Georg Benda. Diesen böhmischen Barockkomponisten kennt man eher weniger. Dafür kennt fast jeder die Schauspielerin Katharina Thalbach, die in Heidenheim als Sprecherin in Bendas Schauspielmusik zu „Medea“ erwartet wird.

Schon auf Weihnachten eingestellt wird sich beim dritten Meisterkonzert am Samstag, 8. Dezember, ab 20 Uhr in der Waldorfschule das Stuttgarter Kammerorchester mit Barockmusik unter dem Motto „Per la notte di natale“ präsentieren.

Selbstverständlich wird die Saison im neuen Jahr 2019 forgesetzt. Unter anderem mit dem Neujahrskonzert, das erstmals gleich zweimal (zunächst am 4. Januar, 20 Uhr, CC) und sodann auch erstmals im Reigen der Meisterkonzerte (5. Januar, 20 Uhr, CC) ausgetragen wird. Ebenfalls erstmals mit von der Partie beim musikalischen Aufgalopp ins neue Jahr werden als Orchester die Stuttgarter Philharmoniker sein.

Weitere Konzerte, unter anderem mit dem zu den Superstars der Szene zählenden Pianisten Ivo Pogorelich (18. März, 20 Uhr, Waldorfschule), folgen.