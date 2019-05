Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Mit acht Sitzen im Gremium sind die Grünen jetzt die stärkste Fraktion im Heidenheimer Gemeinderat. CDU, SPD und Freie Wähler sind mit jeweils sieben Sitzen gleichauf.

Mit einem Vorsprung von beinahe einem Prozentpunkt gegenüber der CDU haben die Grünen im Heidenheimer Gemeinderat einen historischen Sieg erlangt. Denn mit dem Ergebnis von 23,6 Prozent der Wählerstimmen ziehen sie mit acht Stadträten in den Gemeinderat ein und sind damit die stärkste Fraktion.

War das Ergebnis deutlich?

Während der Auszählung gestern Vormittag lagen die Grünen noch eine Weile knapp hinter der CDU, als rund 75 Prozent der Stimmen ausgezählt waren, schoben sie sich an den Christdemokraten vorbei und bauten ihren Vorsprung Stück für Stück aus. Am Ende schafften sie es, 100 993 Stimmen auf sich zu ziehen, zweitstärkste Kraft mit 97 314 Stimmen ist die CDU. Bisher waren die Grünen mit sechs Sitzen im Gemeinderat vertreten, konnten also zwei hinzugewinnen.

Wer war der Verlierer?

Die CDU musste bei der Wahl am deutlichsten Federn lassen. Denn bei der Wahl im Jahr 2014 schaffte es die CDU noch, auf 30,16 Prozent zu kommen. Mit 22,74 Prozent bei der Wahl am Sonntag und damit einem Minus von 7,42 Punkten ist die Partei der klare Verlierer. Die CDU verliert vier Sitze und wird künftig nur noch mit sieben Stadträten vertreten sein.

Wie schnitten die anderen ab?

An dritter Stelle in der Wählergunst rangierten die Freien Wähler, die ebenfalls sieben Sitze gewinnen konnten und damit einen mehr haben als bisher. Sie erhielten 21,23 Prozent der Stimmen und konnten gegenüber 2014 (18,1 Prozent) um 3,13 Punkte zulegen. Die SPD hingegen musste auch bei der Gemeinderatswahl wieder Verluste hinnehmen. Mit einem Ergebnis von 20,09 Prozent liegt sie um 1,42 Prozentpunkte unter dem von vor fünf Jahren und ist nur noch viertstärkste Kraft im Gemeinderat. Künftig ist die SPD nur noch mit sieben Sitzen vertreten, nachdem sie einen verloren hat. Dass SPD-Fraktionschef Rudi Neidlein mit 8556 Stimmen Heidenheimer Stimmenkönig ist, dürfte da nur ein kleiner Trost sein.

Die Linke wird auch zukünftig mit zwei Stadträten im Gemeinderat vertreten sein, sie verlor 0,39 Punkte und kam auf 5,84 Prozent. Nach wie vor ist auch die DKP mit einem Sitz vertreten, auch wenn sie 0,77 Punkte verlor und 2,29 Prozent holen konnte. Damit liegen die Kommunisten hinter der FDP, die mit 3,1 Prozent einen Sitz ergattert hat. Die AfD kam in Heidenheim auf lediglich 1,1 Prozent und ist nicht im Gemeinderat vertreten.

Was bedeutet das Ergebnis?

Die neue Konstellation und die massive Verschiebung bei der Sitzverteilung könnte starke Auswirkungen auf die Stadtpolitik haben. Bisher bestand das Gremium aus 34 Stadträten, CDU und Freie Wähler kamen auf 17 Sitze, hatten also die Hälfte der Stimmen. Mit dem ebenfalls stimmberechtigten Vorsitzenden des Gemeinderats, Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU), konnten die Fraktionen eine – wenn auch knappe – Mehrheit herstellen. Das wird im neuen Gremium, das 33 Sitze hat, nicht mehr gelingen. Denn Freie Wähler und CDU kommen gemeinsam nur noch auf 14 Stimmen, einschließlich der des OBs auf 15.

Wie viele Heidenheimer wählten?

Auswirkungen auf die Ergebnisse hatte auch die Wahlbeteiligung. Die lag bei 46,76 Prozent. Vor fünf Jahren beteiligten sich hingegen nur 38,4 Prozent der Wahlberechtigten an der Kommunalwahl. Insgesamt gaben in Heidenheim 17 619 Menschen ihre Stimmen ab. Von den abgegebenen Stimmzetteln waren 775 ungültig.

Was sagt OB Ilg zum Ergebnis?

„Für die Grünen ist das sicherlich eine Sensation“, sagt Bernhard Ilg, doch der allgemeine Trend sei für ihn nicht überraschend gewesen. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium.“ Über die verschobenen Verhältnisse macht er sich weniger Sorgen, denn es sei ihm schon immer ein Anliegen gewesen, möglichst große Mehrheiten über Parteigrenzen hinweg zu schaffen. Er werde weiter versuchen, dazulegen, was ihm notwendig erscheint. Die Grünen hätten jetzt den klaren Auftrag der Wähler erhalten, sich im Sinne der ganzen Stadt zu engagieren. „Bei Themen wie Mobilität und neue Wohnformen gibt es ohnehin große Schnittmengen“, so Ilg.

Die meisten Verluste musste die CDU-Fraktion hinnehmen, die nur noch sieben ihrer bisher elf Sitze behalten hat. War damit zu rechnen?

Ja, sagt Fraktionsvorsitzende Petra Saretz. „Da kommt aber zusätzlich auch noch der Landestrend mit ins Spiel“, meint die 45-Jährige. Der Hauptgrund für das Abrutschen von 30,15 Prozent (2014) auf diesmal 22,74 Prozent liegt für Saretz darin, dass die CDU vier Stimmenkönige verloren hat: Holger Sanwald, Dr. Ulrike Hurler und Uwe Wiedmann sind nicht mehr angetreten, Horst Neugart ist verstorben. „Diese vier haben bei der letzten Wahl zusammen 25 Prozent der CDU-Stimmen geholt“, sagt Saretz. Diesmal sei man mit vielen neuen und unbekannten Kandidaten angetreten.

Hat sich die CDU im Gemeinderat erneuert?

Nein, denn sechs von sieben Stadträten waren schon zuvor im Gremium. Neu dazugekommen ist nur der 30-jährige Michael Rieck. Den Sitz für Großkuchen und Kleinkuchen hat die CDU an die Grünen verloren.

Wie geht es für die CDU weiter?

„Ich habe schon die Ärmel hochgekrempelt“, sagt Petra Saretz. Es gelte nun, sich neu zu aufzustellen und nach Bündnissen im Gemeinderat zu suchen. Der Fraktionsvorsitz wird voraussichtlich bei Saretz bleiben.

Die stärkste Fraktion mit acht statt bisher sechs Sitzen sind jetzt die Grünen. Bringt dies neue Gesichter in den Gemeinderat?

Ja, die Grünen stellen fünf gewählte Stadträte, die zuvor noch nicht im Gremium waren. Die acht Sitze sind dabei gleichmäßig auf Männer und Frauen verteilt.

Woher kam der Aufschwung für die Grünen?

„Ich bin mir sicher, dass der Erfolg den jungen Wählern zu verdanken ist“, sagt Anamari Filipovic, die bei den Grünen auf Listenplatz 1 stand. Sie sieht darin aber auch die Verpflichtung, in Zukunft auf kommunaler Ebene noch mehr für den Klimaschutz zu tun. „Das geht beispielsweise mit mehr Tempo-30-Zonen und einem weiteren Ausbau der Radwege“, meint ihre Fraktionskollegin Stefani Schall-Uhl.

Welche Bündnisse wollen die Grünen in Zukunft eingehen?

„Wir brauchen generell mehr Bündnisse“, sagt Stefani Schall-Uhl. In Kommunalparlamenten sollte man ihrer Meinung nach stärker zusammenarbeiten. „Ich freue mich beispielsweise sehr, dass die Gleichstellungsbeauftragte Susanne Dandl für die SPD in den Gemeinderat gekommen ist.“

Heidenheim bleibt die einzige Kommune mit einem Vertreter der DKP im Gemeinderat. War dies ein sicherer Sitz?

Nein, sagt DKP-Stadtrat Reinhard Püschel, er habe sehr wohl um sein Mandat gebangt. „Allerdings haben wir als DKP auch viel gemacht und uns stark positioniert“, meint er. Püschel freut sich darüber, dass die Grünen die stärkste Kraft im neuen Gemeindeparlament sind und hofft, dass „man im Bereich Umweltschutz gemeinsam etwas machen an“. Ansonsten sieht er seine Aufgabe als DKP-Stadtrat vor allem darin, sich im sozialen Bereich zu engagieren.

Weshalb ist es den Freien Wählern gelungen, die SPD zu überholen und zur drittstärksten Kraft zu werden?

Für Thomas Potzner, der an der Spitze der Liste stand, liegt die Antwort auf der Hand: „Wir hatten ein ausgeglichenes Team mit vielen interessanten Köpfen, und ich bin auf den Einsatz aller, die an unserem Erfolg mitgewirkt haben, einfach nur megastolz.“ Angesichts der veränderten Machtverhältnisse erwartet Potzner einen länger anhaltenden Orientierungsprozess zwischen den Fraktionen, die sich aufgrund der zahlreichen personellen Wechsel auch in den eigenen Reihen neu aufstellen müssten. Die Freien Wähler können laut Potzner auf einen Mix aus erfahrenen Ratsmitgliedern und frischen Kräften bauen. Zu erwarten sei, „dass wir näher mit der CDU zusammenrücken müssen“. Darüber, dass die AfD den Sprung in den Gemeinderat verpasst hat, ist Potzner „nicht unglücklich“.

Hatte die SPD damit gerechnet, mehrere Fraktionsmitglieder mit langjähriger Erfahrung zu verlieren?

„Ganz klar nein“, sagt Fraktionschef Rudi Neidlein. Dass mit Hans-Peter Neff, Renate Klement-Schmidberger und Jürgen Bohnert drei engagierte Kräfte nicht wiedergewählt wurden, sei nicht zu erwarten gewesen. Nicht erreicht worden sei zudem das Ziel, einen zusätzlichen Sitz zu erringen. Allerdings gibt es für Neidlein auch Grund zur Freude: die personelle Auffrischung durch neue Fraktionsmitglieder, die höchste Stimmenzahl aller Bewerber, „weil sie zeigt, dass die Wähler meine Arbeit honorieren“, die Tatsache, dass sich die SPD-Fraktion aus fünf Frauen und zwei Männern zusammensetzt, „weil uns das interessante Diskussionen bringen wird“. Und das Scheitern der AfD, komme darin doch zum Ausdruck, dass die Heidenheimer sie nicht als Partei für den Gemeinderat betrachteten. Ganz Demokrat, beglückwünscht Neidlein die Grünen zu ihrem Sieg. Auch die Mandate der Linken, der DKP und der FDP begrüßt er, da sie Pfiff in die demokratisch-politische Auseinandersetzung brächten. Die Einbußen der CDU will er nicht überbewertet wissen. Schließlich seien sie im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Persönlichkeiten nicht mehr angetreten seien, die über viele Jahre hinweg hohe Stimmenanteile garantiert hätten: „Dieser Aderlass war offenbar nicht zu kompensieren.“

Macht sich die Linke Hoffnungen, künftig stärker in Entscheidungen eingebunden zu werden?

Norbert Fandrich gibt sich keinen überzogenen Hoffnungen hin. Seiner Ansicht nach wird „es wahrscheinlich auch weiterhin so sein, dass Vorschläge der Verwaltung mit Mehrheit verabschiedet werden, die Fraktionen aber nicht großartig zusammenarbeiten“. Nichtsdestotrotz wolle die Linke konstruktiv mitarbeiten. Da sie über keinen Fraktionsstatus verfüge, biete es sich an, eine Zählgemeinschaft anzustreben um in den Ausschüssen vertreten zu sein. Andernfalls sei man „das letzte Rad am Wagen“. Erfreut zeigt sich Fandrich darüber, dass bei der künftigen Suche nach Mehrheiten die AfD keine Rolle spielen wird.

Herrscht bei der FDP eitel Sonnenschein, weil sie demnächst wieder mit einem Sitz im Gemeinderat vertreten ist?

Mit einem klaren Jein lässt sich die Stellungnahme des künftigen Stadtrats Stefan Stutzmüller zusammenfassen. Zwar wertet er es als Erfolg des gesamten Teams, das Vertrauen der Wähler geschenkt bekommen zu haben. Allerdings: „Mit 3,1 Prozent der Stimmen können wir als FDP-Kreisverband in Summe nicht zufrieden sein.“ Deshalb müsse daran gearbeitet werden, das Profil weiter zu schärfen.

