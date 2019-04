Ein vollgepacktes Programm und eine vollbesetzte Gemeindehalle: trotz der zeitgleich stattfindenden Kulturnacht fand der Dorfabend auch heuer wieder sein Publikum.

Der Dorfabend der Landjugend ist für die Hohenmemminger seit jeher so etwas wie ein Pflichttermin im Kalender. Und so verwunderte es keineswegs, dass am vergangenen Samstag in der Gemeindehalle praktisch kein Stuhl leer blieb, obwohl doch zeitgleich in Giengen die publikumswirksame Kulturnacht mit einem attraktiven Angebot lockte (siehe auch der Bericht auf Seite 21 dieser Ausgabe).

Heuer hatte sich die Landjugend für ihren Dorfabend „Endlich wieder Malle“, ein Lied der Sängerin Mia Julia, die mehrmals mit Auftritten am Ballermann auf Mallorca gastiert, als Motto ausgewählt

Sicherheitsscanner und Bordkarten

Und dies entsprechend in der Gemeindehalle umgesetzt: schon im Eingangsbereich der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle wurde das Motto des Abends sichtbar, bevor die Gäste „an Bord“ der Gemeindehalle durften, mussten sie einen nachgebauten Sicherheitsscanner, wie sie an Flughäfen üblich sind, durchqueren, bevor es im Anschluss endlich die Bordkarten gab.

Auch die Dekoration der Halle passte perfekt zum Sommer- und Urlaubsfeeling. Die aus Gelatine gestalteten Cocktails, welche als Dekoration auf den Tischen zu finden waren, machten jedenfalls Lust auf mehr.

Zu Beginn des Dorfabends wurden zwei Volkstänze aufgeführt, bei denen die Männer ihr Können mit einem Schuhplattler unter Beweis stellten.

Höhepunkt des Abends war das Theaterstück „Dr Erbsazähler“. Hier sorgten die Akteure, allesamt Mitglieder der Hohenmemminger Landjugend, mit ihren kommunikativen Missverständnissen bis zum Schluss für so manchen Lacher im Publikum

Die heitere Schwabenkomödie erzählt die Geschichte eines Rentnerpaares, welches auf schwäbisch-amüsante Weise letzten Endes doch noch den Weg auf die beliebteste Ferieninsel der Deutschen, Mallorca, findet.

Limbo-Tanzen im „Bierkönig“

Bei der Showeinlage nahm die Landjugend ihre Gäste mit auf einen Ballermann-Urlaub. Zunächst wurde eine der bekanntesten Ballermann-Locations, der Bierkönig, besucht, wo sich die Urlauber beim Limbo-Tanzen beweisen konnten. Weitere Etappen waren der Strand von El Arenal, wo man von einem Strandhändler vertrieben wurde und ein Konzert von Mia Julia im Megapark. Selbst ein Treffen mit Schlagerbarde Jürgen Drews brachte der Malle-Urlaub mit sich.

Im Anschluss wurde Hanna Frieß für ihre einjährige Ausschusstätigkeit geehrt. Auch Dieter Bollinger, welcher seine Hausmeistertätigkeit in der Gemeindehalle Hohenmemmingen aufgibt, wurde für seinen treuen und hilfsbereiten Einsatz ausgezeichnet.

Abschluss mit „Über den Wolken“

Das Ende des bunten Programmreigens läutete dann Reinhold Wiedenmann mit seinem Akkordeon ein: mit dem „Über den Wolken“-Cover von Dieter Thomas Kuhn.

Traditionell endet der Dorfabend der Landjugend Hohenmemmingen mit der Öffnung der Tanzfläche. Die Showband „Sommerwind“ gab dafür die musikalischen Takte vor, für die Nichttänzer und Durstigen hatte die Bar eine Vielzahl an Getränken parat - inklusive der von Mallorca bekannten Sangria-Eimer.