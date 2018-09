Heidenheim Elisabeth Erhardt fliegt nach New York

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

Die Gewinnerin des Hauptpreises unseres Operngewinnspiels kommt aus Heidenheim und wird zum ersten Mal überhaupt ihren Fuß auf Manhattan setzen.

„Elisabeth Erhardt“, verkündete Glücksfee Kathrin Schuler. Und dann dauerte es ein wenig, bis Bewegung in die gebannt wartende Menge kam. Die Überraschung hatte die Gewinnerin zunächst auf der Stelle festgehalten, ehe sie sich zu erkennen gab und langsam nach vorn dorthin kam, wo gerade der Zettel mit ihrem Namen aus der Lostrommel gezogen worden war. Demnächst allerdings wird die Heidenheimerin schnell unterwegs sein, denn Elisabeth Erhardt fliegt nach New York, als Gewinnerin unseres großen Operngewinnspiels.

Sie sei „ganz platt“, bekannte Elisabeth Erhardt, als sie die Sprache wieder gefunden hatte. Und sie könne es noch gar nicht glauben. Aber so sicher, wie Manhattan eine Insel ist, so sicher ist seit Samstag, dass Elisabeth Erhardt den Hauptpreis unseres Gewinnspiels im Rahmen des Met-Kinos abgeräumt hat und mit einem Freund zusammen für vier Tage nach New York reisen wird. In der Stadt, die niemals schläft, wie ihr Frank Sinatra einst attestierte, war Elisabeth Erhardt übrigens noch niemals zuvor. Das passt.

Noch mehr Gewinner

Das fanden auch die Organisatoren des Gewinnspiels – die Heidenheimer Zeitung, die Heidenheimer Capitol-und-Kino-Center GmbH, das Autohaus-Marnet-Großkundenleistungszentrum und das Heidenheimer Lufthansa-City-Center –, die in diesem Jahr sogar noch etwas draufgelegt hatten auf den ja an sich schon sehr schwergewichtigen Hauptpreis.

So wurde die Spannung tatsächlich weiter hochgehalten und durften die 47 anderen Kandidaten oder deren Vertreter, die meist samt Begleitung zur Auslosung im Pressehaus erschienen waren und der Gewinnerin heftig applaudiert und sich mit ihr von Herzen gefreut hatten, auch noch darauf hoffen, an diesem Morgen ein wenig vom Glück berührt zu werden.

Denn als weiteren Gewinn stellt das Autohaus Marnet ein Wochenende lang ein Cabrio zur Verfügung, in dem Uschi Hägele aus Heidenheim hoffentlich von der Sonne verwöhnte Ausflüge unternehmen wird. Je einen Gutschein über 50 Euro, der bei der Heidenheimer Zeitung eingelöst werden darf, gewannen Gerhard Bauer aus Heidenheim und Daniela Haas aus Heidenheim. Und je einen Gutschein für einen Kinoabend mit einem 3-D-Film samt Getränk und Popcorn gab es für Marei Biesinger aus Heidenheim, Hans-Martin Schiller aus Giengen, Sabatina Nencini aus Herbrechtingen, Gabriele Fastner aus Steinheim und Inga Elenz aus Steinheim.

Als erster Gratulant war in allen Fällen HZ-Geschäftsführer Martin Wilhelm zur Stelle, der die an die hundertköpfige Kandidaten- und Gästeschar zur Einstimmung auf die Verlosung vor der Ziehung auch mit einigen Informationen zum Met-Kino und zum Gewinnspiel versorgt hatte, das es übrigens auch in der kommenden Met-Kino-Spielzeit geben wird.

Ausgelost, dies sei hier der Vollständigkeit halber noch hinzugefügt, wurde die viertägige Reise für zwei Personen nach New York unter den ursprünglich 50 Personen (zwei weitere Kandidaten hatten aus persönlichen Gründen verzichtet, an der Verlosung teilzunehmen), die im Rahmen des großen Operngewinnspiels zuvor schon einmal zwei Eintrittskarten für eine der insgesamt zehn Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York ins Heidenheimer Kino-Center gewonnen hatten.

Mit Glück allein war's dabei freilich nicht getan, notwendig dafür waren schon auch mehr als nur ein paar Grundkenntnisse in Sachen Oper. Über 3000 Leser hatten sich insgesamt an den zehn Folgen des Gewinnspiels beteiligt.

Neue Saison, neues Glück

Das Met-Kino geht in Heidenheim bald in seine neunte Spielzeit. Los geht's am Samstag, 6. Oktober, mit „Aida“. Bis zum 11. Mai 2019 werden weitere neun Live-Übertragungen folgen. Abonnements können noch bis zum Tag der ersten Vorstellung via E-Mail unter oper@kino-hdh.de oder per Telefon (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) unter der Rufnummer 07321.9354-23 gezeichnet werden. Und die neue Saison lockt selbstverständlich wieder mit neuem Glück, denn auch unser Operngewinnspiel wird in die neunte Runde gehen.