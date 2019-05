Mehr als 200 Jugendliche wollen den Landkreis mit 72 Stunden intensiver Sozialarbeit ein kleines Stückchen besser machen.

Am Donnerstag um 17.07 Uhr ist die bundesweite 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend gestartet. Im Landkreis Heidenheim nehmen 13 Aktionsgruppen mit mehr als 200 Teilnehmern teil. Insgesamt werden die Jugendlichen in elf sozialen, weltkirchlichen und ökologische Projekten im Landkreis aktiv, um die Welt ein bisschen besser zu machen.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung in der Marienkirche wurden die Projekte an die Aktionsgruppen übergeben. Der stellvertretende Landrat Peter Polta dankte den Jugendlichen für ihr Engagement im Landkreis.

Die Ministranten Auernheim werden im Rahmen der Aktion für den Weltladen Heidenheim aktiv. So sollen 270 Produkte verkauft und eine Wanderausstellung zum Thema „Fair sein – fair handeln“ erstellt werden. Außerdem wird die Gruppe den Gemeindegottesdienst in Auernheim am Sonntagmorgen mitgestalten und die Einwohner im Anschluss daran zu einem „fairen Fest“ einladen.

Eine insektenfreundliche Wiese mit entsprechenden Hecken legen die Ministranten aus Ballmertshofen rund um das ehemalige Kindergartengebäude an. Ebenso werden Nistkästen für den öffentlichen Spielplatz hinter dem Gebäude erstellt.

Für Burgberg und Bangladesch werden die Ministranten aus Burgberg aktiv: 72 gute Taten sollen für die Einwohner Burgbergs geleistet werden. Highlight wird ein Nachbarschaftsessen am Sonntagnachmittag sein, dessen Einnahmen in ein Missionsprojekt der katholischen Kirchengemeinde in Bangladesch fließen werden.

Die Ministranten aus Demmingen beschäftigen sich mit dem dortigen Kindergarten. Der bisherige Sandkasten wird geleert und abgebaut, anschließend neue Palisaden gesetzt und mit neuem Sand befüllt. Ebenso wird der Schriftzug am Gebäude erneuert.

Ein Hochbeet erhält der Kindergarten Eglingen. Dieses wird von der Aktionsgruppe der Ministranten Eglingen erstellt, welche zusätzlich ein Spielhäuschen im Außenbereich des Kindergartens sowie das Wegekreuz vor dem Kindergarten neu streichen. Rund um das Wegekreuz wird ein neues Blumenbeet angelegt.

Mit „Alltagshelden“ werden sich die Teilnehmer der KjG Dischingen beschäftigen. Hierzu sollen mindestens 27 Menschen aus Dischingen porträtiert und interviewt werden. Am Sonntag wird eine Vernissage die Ausstellung der Dischinger Alltagshelden eröffnen.

Aus Giengen nehmen zwei Aktionsgruppen mit Ministranten, Pfadfindern und Mitgliedern der Kolpingjugend teil: die Gruppe mit neun- bis 14-jährigen Teilnehmern wird Produkte durch Upcycling herstellen und für ein Kinderprojekt in Indien verkaufen. Die Gruppe mit Teilnehmern ab 15 Jahren erstellt einen Film über Kinderrechte. Beide Gruppen zusammen werden am Wochenende ein Kinderfest für Kinder in Giengen organisieren.

Ministranten und Firmlinge aus der Seelsorgeeinheit Heidenheim werden für die Stiftung Haus Lindenhof aktiv: 72 gute Taten im Pflegeheim St. Franziskus und dem Heidenheimer Hospiz Barbara sollen Bewohner, Mitarbeiter und Ehrenamtliche glücklich machen.

Ein ökologisches Projekt setzen die Ministranten aus Königsbronn und Schnaitheim um: Sie erstellen Seedbombs und Nistkästen und verkaufen diese für ein ökologisches Projekt im Landkreis. Im Rahmen des Verkaufs werden die Ministranten auch über das Thema Insekten- und Vogelschwund informieren.

Faire Verwertung von Altkleidern ist das Thema der Ministranten Sontheim. 172 Säcke gut erhaltener Kleidung und Schuhe sollen für den neuen Secontique-Laden der Aktion Hoffnung in Ulm gesammelt werden, außerdem Plakate für diesen Laden erstellt werden. Am Samstagabend wird die Gruppe den Gemeindegottesdienst in Sontheim mitgestalten und im Anschluss zu einem Informationsabend zur Aktion Hoffnung einladen.