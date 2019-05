Borkenkäfer, Trockenheit und Stürme machen auch den Herbrechtinger Wäldern zu schaffen. Die Bilanz des vergangenen Jahres fällt darum deutlich schlechter aus als erwartet.

Die fetten Jahre sind vorbei: „Der Wald hat schwer zu kämpfen“, sagte Oberforstrat Pascal Hecht, der dem Herbrechtinger Gemeinderat gemeinsam mit Stadtförster Martin Müller den Waldbericht des vergangenen Jahres vorstellte. Genau wie in den anderen Gemeinden wurde der Wald auf Herbrechtinger Gemarkung im Sommer von Trockenheit und Schädlingsbefall heimgesucht.

„Nicht nur bei der Fichte geht es rund, auch die Tanne macht uns mittlerweile Kopfschmerzen“, sagte Hecht. Bei den Eschen sehe es nicht besser aus: Höchstens fünf Prozent der gepflanzten Bäume werde es schaffen – optimistisch betrachtet.

Holzpreise im Sturzflug

Aufgrund des massiven Befalls durch den Borkenkäfer im vergangenen Jahr, der aufgrund der trockenen Sommermonate leichtes Spiel hatte, sei derzeit so viel Schadholz auf dem Markt, dass die Holzpreise einen regelrechten Sturzflug hingelegt haben, wie Hecht erklärte. Dank Burglind und Friederike, den beiden großen Sturmtiefs des vergangenen Jahres, sei zudem insgesamt noch mehr Schadholz angefallen als durch die Schädlinge alleine.

Der Tod ist vorprogrammiert

Das Problem mit dem Borkenkäfer sei laut Stadtförster Müller, dass man einen befallenen Baum kaum erkennen könne: Der einzige Hinweis sei das Bohrmehl am Boden – das allerdings leicht vom Regen weggepült oder vom Wind zerstreut werde. „Wenn mal die Rinde abfällt, ist der Käfer meist schon weitergezogen“, so Müller. Ist ein Baum erst einmal von den Schädlingen befallen worden, sei der Tod bereits vorprogrammiert:

„Wir können nur versuchen, die Stämme so schnell wie möglich aus dem Wald heraus zu schaffen.“ Mittlerweile sei selbst das allerdings zur Herausforderung geworden: Die Sägewerke seien so überlastet, dass sie kein Käferholz mehr aufnehmen. „Was die Lagerung betrifft, müssen wir uns künftig wohl etwas überlegen“, meinte der Stadtförster.

Die Zahlen zeigen die Probleme

Dass im Wald nicht alles grün ist, merkt man auch den Zahlen an: Die sind 2018 deutlich schlechter ausgefallen als erhofft. Statt den geplanten Einnahmen in Höhe von 82 000 Euro stehen unterm Strich nun lediglich 20 000 Euro – trotz Einsparungen.

Daran ist vor allem der mit Schadholz überflutete Holzmarkt Schuld: „Wir sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans von einem deutlich höheren Preis pro Festmeter ausgegangen“, erklärte Hans Wagner, Leiter des Fachbereichs Finanzen. Darum konnte mit dem Holzverkauf der veranschlagten 370 000 Euro konnte nur ein Erlös von 306 000 Euro erzielt werden.

Auch die Ausgaben seien im vergangenen Jahr höher ausgefallen als vorgesehen – obwohl an einigen Stellen wie etwa den Verwaltungskosten gespart werden konnte. Insbesondere die Bestandssicherung der Kulturen war 2018 mit rund 33 000 Euro Mehrkosten deutlich teurer.

Auch in Zukunft wird es nicht besser

Da die Trockenheit durch klimatische Veränderungen bedingt ist, wird sich auch in den kommenden Jahren das Problem mit Borkenkäfer und Co. kaum bessern: Förster Müller kündigte an, dass man wohl auch 2019 das planmäßige Ergebnis von 110 000 Euro auf der Haben-Seite nicht erreichen werde.

„Wir waren dabei zu zuversichtlich und haben noch nicht mit dem Schlimmsten gerechnet“, so Müller. Doch noch sei es noch nicht an der Zeit, den Kopf hängen zu lassen: „Das Ziel in den nächsten Jahren ist es, die schwarze Null zu erreichen. Und das ist auch zu schaffen.“

Wie soll es weitergehen

Optimistische Stimmung wollte bei den Stadträten allerdings nicht aufkommen. „Der Klimawandel ist in unserem Wald und damit in der Stadtkasse angekommen“, sagte Hermann Mader von den Freien Wählern. Wenn nicht nur die Fichte, sondern auch die Buche bedroht sei, müsse man sich fragen, wie es weitergehen soll.

„Gibt es Gehölze, die mit den veränderten klimatischen Bedingungen besser zurecht kommen oder müssen wir mit dem Verlust unseres Waldes leben?“, fragte er. Ganz so düster sieht die Zukunft laut Hecht nicht aus: Die Natur sei anpassungsfähig. Darum werde man auch weiterhin auf die hier üblichen Baumarten setzen, ergänzt von der Douglasie. Letzten Endes könne der Mensch die Natur nur unterstützen, meinte Förster Müller: „Der Wald muss sich selbst retten.“

