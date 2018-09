Heidenheim Technolab soll Start-ups und Unternehmer zusammenbringen

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Mit dem „Technolab“ soll eine Einrichtung entstehen, in der Start-up-Unternehmer im Austausch zueinander stehen können. Das Ziel der Stadt: Neugründer nach Heidenheim holen.

Die Messe „Make Ostwürttemberg“, die vergangenes Wochenende tausende Besucher nach Heidenheim zog, soll erst der Anfang gewesen sein. Die Stadt möchte sich auch künftig zukunftsorientiert präsentieren, Unternehmer mit innovativen Ideen sollen nach Heidenheim gelockt werden. Dieser Plan soll mittels eines „Technolab“ aufgehen, das auf dem nördlichen WCM-Gelände Ende 2019 entstehen soll. Die Einrichtung bietet Tüftlern und Forschern eine Anlaufstelle sowie Unterstützung bezüglich deren Start-Ups.

Existenzgründer fördern? Für Heidenheim ist diese Idee nicht neu. Bereits seit 1989 können Unternehmensgründer ihre Geschäftsidee im Technologiezentrum (TZ) vorantreiben. Das TZ sei allerdings nicht mehr zeitgemäß, machte Georg Würffel, Wirtschaftsbeauftragter der Stadt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich: „Die neuen Anforderungen sind nicht in normalen Büroräumen möglich. Das hat uns zu einem neuen Konzept bewogen.“

Austausch und offene Werkstatt

Dieses neue Konzept soll nun im „Technolab“ wieder zu finden sein, welches das TZ ablösen wird. Doch was genau ist darunter zu verstehen? Anders als beim Technologiezentrum, in welchem die einzelnen Gruppen für sich arbeiten, soll das „Technolab“ als Austauschplattform und offene Werkstatt fungieren. „Schwäbische Tüftler“, kreative Nerds, Schülerfirmen, innovative Unternehmen, Start-ups und Hochschulteams können dann miteinander in Kontakt treten.

Dafür wird das Erdgeschoss des ehemaligen Ballenlagers auf dem WCM-Gelände zu einem sogenannten „Working-Space“ – einem Arbeitsbereich – umgebaut. Im Mittelpunkt steht dabei ein offener Bereich mit etwa 16 Arbeitsplätzen sowie einem Präsentationsbereich. Darüber hinaus stehen ein Konferenzraum und eine Teeküche mit einer Lounge zur Verfügung.

Prototypen mit dem 3D-Drucker bauen

Damit die Teilnehmer ihre auch Ideen umsetzen können, stellt die Stadt zusätzlich einen „Maker-Space“ – einen offenen Hightechmaschinenpark – bereit. Hierfür soll das ehemalige Sengegebäude auf dem WCM-Areal umgebaut werden. Die Räumlichkeiten werden mit Maschinen zum Bau von Prototypen ausgestattet, etwa 3D-Drucker, CNC-Fräser oder Lasercutter. In der Werkstatt solle man sich gegenseitig über die Schulter schauen und Tipps geben können, so Würffel.

„Die Gesamtkosten der beiden Maßnahmen kalkulieren wir auf 1,8 Millionen Euro“, sagte Stefan Bubeck, der Leiter des Geschäftsbereich Hochbau. Davon sollen 250 000 Euro von der IHK übernommen werden. „Hier laufen die Gespräche aber noch“, so Bubeck.

Den Anschluss nicht verlieren

Mit dem „Technolab“, das mit dem Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg (DigiHub) räumlich identisch ist, möchte die Stadt eines verhindern: abgehängt zu werden. Denn Gründungszentren sind im Trend. Konkurrenz winkt bereits aus Aalen, Schwäbisch Gmünd, demnächst auch Ulm. „Die Start-ups ziehen weg“, betonte Würffel. Mit der Nähe zum Bahnhof, zur Hochschule und Innenstadt sei der Heidenheimer Standort aber attraktiv.

„Es werden nicht Millionen auf uns zu rennen und uns Milliarden bringen“, weiß Ilg, aber viele würden bereits nach einem solchem Angebot rufen: „Wenn wir schlussendlich 70 Beteiligte haben, haben wir unser Ziel erreicht.“ Auch in puncto der Mitfinanzierung. Bislang hätten 15 bis 20 Firmen Interesse am „Technolab“ geäußert, erklärte Bubeck – darunter hauptsächlich Mittelständler. 300 Euro würde eine Teilnahme am „Technolab“ monatlich kosten.

Folgekosten noch ungewiss

Bezüglich der Folgekosten konnte Ilg noch keine genaue Auskunft geben. „Da tun wir uns schwer. Wir müssen erstmal abwarten, wie es angenommen wird.“ Zumindest bei den Mitarbeitern gehe er aber davon aus, dass das mit dem Personal der Stadtverwaltung zu stemmen sei.

Im Gemeinderat fand das „Technolab“ großen Anklang. So auch bei Stadtrat Michael Sauter (Grüne): „Das ist eine neue Möglichkeit, junge Leute zu gewinnen.“ Und Rudi Neidlein (SPD) denkt sogar schon einen Schritt weiter: „Ich bin davon überzeugt, dass der Raum irgendwann nicht ausreichen wird. An der Geschichte werden wir noch viel Freude haben.“

Doch trotz allen Lobs, bleibt auch die Unsicherheit. „Es weiß ja keiner, wie es so richtig geht“, sagte der OB. Und er gibt zu, es sei schon anstrengend gewesen, die Make-Ostwürttemberg zum Laufen zu bringen. Dennoch sei man auf dem richtigen Weg.