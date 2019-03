Vier Künstler präsentieren im „Türmle“ beim Kunstverein eine Rauminstallation.

Zur Vernissage der Künstlersozietät Wolfgang Mennel, Bernd Rummert, Elisabeth Bader und Christian Hof mit ihrer Gesamtinstallation „raumzeit“ beim Kunstverein war das „Türmle“ mit 40 Besuchern gut gebucht. Die Anwesenden fanden auch genügend Zeit, um nach der Vernissage mit den Künstlern zu diskutieren.

Das Thema der Schau, so erklärte vorab der Kunstvereinsvorsitzende Dr. Franz Eibach, greife mit Raum und Zeit zwei Schlüsselerfahrungen des menschlichen Lebens auf. Die Künstler hätten es in Heidenheim nun schon zum neunten Mal geschafft, ihr Konzept bezogen auf die besondere Raumsituation eines Ausstellungsgebäudes gekonnt umzusetzen.

In Interaktion mit dem Raum

Die Künstlersozietät interpretiert die ehemalige Wohnsituation im Türmle so: „Wir reagieren darauf, indem im ersten und zweiten Obergeschoss mit Teppichen, Mobiliar und anderen Alltagsgegenständen subtil auf die verlassene Wohnsituation eingegangen wird. Einige Werke korrespondieren auch mit den Mauerstrukturen des historischen Gebäudes.

Das dritte Obergeschoss mutet wie ein Dachboden an, in dem die Werke wie abgelegt präsentiert werden und rätselhafte Brocken fast wie ein Baurelikt wirken.“ Während die Techniken und die Arbeitsstrategien der vier Künstler sehr unterschiedlich sind, verbindet sie neben der Interpretation der vorgefundenen Raumsituation auch der starke Bezug zur Zeit. Da gibt es historische, ungewöhnlich umgearbeitete Fotos, Metallarbeiten in der Art von Ritterrüstungen, rezyklierte Computertastaturen und wie verloren und vergessen wirkende Objekte als Steine, Draht- oder Korbgeflechte.

Im Künstlergespräch mit dem Kunstvereinsvorsitzende erklärten die Ausstellenden, dass ihre Vorbereitungen auf eine Raumzeit-Ausstellung recht unabhängig voneinander abliefen, wobei man wisse, wie die anderen arbeiten.

Das Konzept habe sich in ihren neun Ausstellungen deutlich weiter entwickelt, denn in der Heidenheimer Ausstellung sei kein Werk mehr aus der ersten Ausstellung im Kemptener Hofgartensaal enthalten. Man verstehe die Ausstellung als eine eher museale, denn die Werke seien eigentlich nicht verkäuflich.

Die Ausstellung im „Türmle“ wird bis zum 12. April zu sehen sein. Eine erste Führung mit Dr. Franz Eibach wird am Samstag, 23. März, um 11.30 Uhr beginnen.