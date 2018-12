Bodenseekreis/Heidenheim Einbrecherbande vom Bodensee auch in Heidenheim unterwegs?

Bodenseekreis/Heidenheim / HZ

Bereits am Donnerstag hat die Polizei im Bodenseekreis drei Männer festgenommen, die für mindestens elf Wohnungseinbrüche im Landkreis Biberach sowie im Bodenseekreis verantwortlich könnten und möglicherweise seit Oktober auch im Kreis Heidenheim aktiv waren.

Nach zahlreichen Wohnungseinbrüchen im Gebiet zwischen dem Bodensee und dem Kreis Heidenheim gelang es der Polizei, in Markdorf drei osteuropäische Männer im Alter zwischen 27 und 39 Jahren festzunehmen.

Die Männer stehen im Verdacht, seit November 2018 mindestens elf Wohnungseinbrüche im Landkreis Biberach und im Bodenseekreis begangen und dabei insbesondere Schmuck und Bargeld entwendet zu haben.

Kurz vor ihrer Festnahme sollen sie in Marktdorf, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, in ein Wohnhaus eingedrungen sein. Bei der Festnahme der Männer fanden sich Schmuck und Münzen, die mutmaßlich aus dem Wohnhaus in Markdorf entwendet wurden.

Die drei Männer wurden am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen erließ. Die Drei sitzen seither in Untersuchungshaft.

Auch für Einbrüche im Kreis Heidenheim verantwortlich?

Ob die drei Männer sogar für zahlreiche weitere Wohnungseinbrüche, die seit Oktober 2018 unter anderem in den Landkreisen Biberach, Konstanz, Ravensburg und Heidenheim sowie im Bodensee-, Zolleralb- und Schwarzwald-Baar-Kreis begangen wurden, verantwortlich sind, wird derzeit noch intensiv ermittelt.

Bei den Einbruchstaten seit Oktober wurde ein Gesamtschaden von rund 130 000 Euro verursacht. Die Tatbeute ist seither verschwunden.

Gesamtschaden von 130 000 Euro

Gerade bei fünf Einbrüchen am 12. Dezember in Heidenheim wurden Schmuckstücke gestohlen, die teils individuell gestaltet sind. Die Polizei hofft, dass Zeugen diesen Schmuck seit der Tat gesehen haben. Deshalb hat die Polizei im Internet unter dem folgenden Link Bilder des in Heidenheim gestohlenen Schmucks veröffentlicht.

Sie bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Schmucks geben können, sich unter Tel. 07321/3220 zu melden.