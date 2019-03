Der Coemdian blieb zwischen Spitzwegerich und Schnittlauch „sexy forever“ und ließ im Heidenheimer Congress-Centrum das Gelächter nie abreißen.

Sein Dienstplan habe Heidenheim vorgesehen: „Einer muss den Job ja machen.“ Mit dieser Begrüßung fügte sich Comedian Olaf Schubert in sein Schicksal und seinen rund 800 Besuchern am Dienstagabend im Congress-Centrum gleich mal die erste Beleidigung zu. Die wurde mit großem Gelächter quittiert, und das riss den ganzen Abend über nicht ab, da konnte der aus dem Fernsehen bekannte Witzbold platt und derb und politisch völlig unkorrekt sein wie er wollte.

Eigentlich war er angetreten, um das größte gesellschaftliche Problem unserer Zeit anzuprangern: den „faulenden monopolistischen Kapitalismus imperialistischer Prägung“, der die ganze Welt erfasst hat mit Ausnahme von zwei gallischen Dörfern: Nordkorea und Thüringen.

Wenn Gesang mehr schmerzt als Waffengewalt

Zunächst übte er denn auch reichlich Konsumkritik – freilich dergestalt, dass nur Produkte aus der Region, ja eigentlich dem eigenen Wohngebiet gekauft werden sollen, Mangos nicht aus der Mongolei und Südfrüchte, die aus dem Osten stammen. Dies alles verpackt in ein Lied, nach dessen Genuss man glauben mag, dass Olaf Schubert mit seinem Gesang mehr Schaden anrichten kann, als dies Waffengewalt jemals vermöchte.

So grundfalsch und danebenzusingen allerdings dürfte gar nicht so einfach sein für jemanden, der durchaus Gesang drauf hat, wie er in weiteren Musikstücken, begleitet von Jochen Barkas an der Gitarre und Herrn Stephan am Bass, bewies. Letzterer wagte es doch glatt, frei von der Leber weg zu improvisieren und zog damit den Zorn des Schubert auf sich, ja fast hätte er die ganze Show abgebrochen, aber „was soll man denn um halb neun noch in Heidenheim machen?“

Nein, da blieb er lieber in der „Veranstaltungsbude“ und regte sich über Kinderarbeit in unzureichenden Lichtverhältnissen auf, bei denen doch nur mangelhafte Ware entstehen kann. Oder über die Hubschrauber der Bundeswehr, die zwar noch Schraub hätten, aber eben keinen Hub, sodass der Feind nur noch durch Rotation geschleuderten Spitzwegerich und Schnittlauch vertrieben werden könne.

Alles ist geradezu unterträglich

Als Dresdner weiß er auch sehr genau, was in der Flüchtlingspolitik falsch gelaufen ist: „Wenn man den Mohren ins Land holt, muss man auch für Sonne sorgen.“ Im Übrigen habe er auch feststellen können, dass für so manche Pegida-Demonstration die Vollverschleierung die einzige Rettung wäre. Und in Sachen Diktatoren und Despoten habe Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verloren, nachdem man doch einst sogar führend war.

Im Grunde ist alles, was er sagt, plump und fast schon unerträglich, aber wie er es sagt, auf diese scheinbar dümmliche und auf sächsische Stammtischparolen setzende Art mit haargenau abgestimmter Gestik und Mimik, das nimmt dem Poltern das Perfide und übrig bleibt ein plärrender Pullunder, dem niemand wirklich gram sein kann. Ohne Zweifel hat der gelernte Wirtschaftskaufmann damit im weiten und schon so abgegrasten Feld der Comedy eine Marktlücke gefunden.

Subtile Ansielungen? Nicht mit ihm!

Dass er mit seinen Themen dann doch häufig in der Region unterhalb der Gürtellinie verblieb, mag dem Titel des Programms geschuldet sein, das mit „Sexy forever“ schon die Richtung vorgibt. Sich dabei mit subtilen Anspielungen zu begnügen, ist Schuberts Sache nicht, er nennt die Dinge gern ganz plump beim Namen.

Aber auch hier funktioniert die Kunstfigur, der man offenbar gar nichts übel nimmt und der das Publikum über zwei Stunden lang Gehör und Gelächter schenkte. Und damit dürfte für Michael Haubold alles nach Dienstplan gelaufen sein.