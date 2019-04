Das Publikum bog sich vor Lachen beim Auftritt des Kabarettisten und Jongleurs Timo Wopp im Heidenheimer Lokschuppen.

Exakt das habe er sich gewünscht: die Heidenheimer Bildungselite als Publikum. Nicht etwa die Massen, die in jede Mehrzweckhallen passen. So flachste Kabarettist, Vortragskünstler und Jongleur Timo Wopp am Donnerstagabend angesichts des schon sehr übersichtlichen Zuschauerkreises im Lokschuppen.

Befremdend für ihn, den ersten deutschen Künstler mit einem Solovertrag bei „Cirque du soleil“ in New York, und befremdend für Heidenheim: Die örtliche Bildungselite besteht aus exakt 51 Personen. Nette familiäre Atmosphäre also im Lokschuppen, die Wopp auch sogleich zur persönlichen Kontaktaufnahme nutzte: „Was erwartet ihr von diesem Abend? Was sind eure Ziele“, fragte er lakonisch in die Runde, die seiner Meinung nach einem VHS-Kurs zur Ehre gereicht hätte, aber doch alles übertraf, was er bisher auf Tour erlebt hatte: „Ganz ehrlich, ihr seid das kleinste Publikum, das ich je hatte“, sagte er, wollte sich ausschütten vor Lachen und nutzte die Gelegenheit, jeden seiner Zuschauer per Handschlag zu begrüßen.

Ohne Punkt und Komma

Das war denn auch die einzige Verschnaufpause an diesem Abend, die er sich gönnte, und auch die ließ nicht richtig verschnaufen. Denn Timo Wopp redete ohne Unterlass, ohne Punkt und Komma. Glücklicherweise aber nicht ohne Sinn und Zweck, im Gegenteil: Schon beim Gang durch die Zuschauerreihen verblüffte er mit unglaublicher Präsenz und Schlagfertigkeit und überraschenden Pointen, dass das Publikum gleich nach den ersten zehn Minuten ahnte. Der Abend wird gut. Er wurde es.

„Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“ heißt Wopps Programm, und er verlor eine Fülle davon auf der Bühne, und für das Publikum wurde die Suche nur dadurch erschwert, dass Wopp mit gefühlt 300 Silben pro Sekunde eine unglaubliche Sprechgeschwindigkeit an den Tag legt. Es mag also sein, dass die eine oder andere Pointe in dem Mammutprogramm durchaus verloren ging. Macht aber nichts, denn es blieb mehr als genug zu lachen und zu staunen.

Da gab es Vorträge über ergebnisorientiertes Vögeln und gleichzeitig Bedauern darüber, dass es vor lauter hochbegabtem Nachwuchs keine durchschnittlichen Kinder mehr gebe, Biobauer in der Sparte Kokain, Obst- und Tiercomedy mit herrlich schrägem Nonsens, da gab es das Til-Schweiger-Syndrom („das richtige Fühlen, aber intellektuell nicht in der Lage sein, es auszudrücken“), ja überhaupt das Fühlen: Wird es nicht heutzutage zu sehr überbewertet? Sollte nicht das Verfühlen ebenso wie das Verhören und Versehen einbezogen werden? Das wird man doch wohl noch mal fühlen dürfen!

Pubertierende Teenager, die Bibel als Gute-Nacht-Geschichte, ehrliche Lügen, die Depression des weißen heterosexuellen Mannes im Gegensatz zur gerade beim Mann weit verbreiteten Pronoia, der von Wopp kreierten Gegenseite von Paranoia, deren Kennzeichen es ist, sich einfach immer gut zu fühlen – alles was Wopp so abfeuerte, zündete wahre Lachsalven beim geradezu königlich amüsierten Publikum.

Der ganz große Wurf – und das ist wörtlich zu nehmen – aber gelang Wopp mit seinen Jonglagen: Da wurde nicht irgendwie in der Gegend herumgespielt, sondern wahre Choreographien vollzogen. Vom Ellenbogen über die Schulter, über den Kopf, zum Arm, in die Hand, in die andere Hand, mit Keulen und Bällen, denen vor lauter Wirbel ebenso schwindlig geworden sein musste wie den Zuschauern, die nach den verbalen Wasserfällen und auch noch dem ausgefeilten Durcheinander ohne Fehl und Tadel folgten.

Donnernder Applaus

Erst recht, als beides ein kongeniales Miteinander einging: Zum ausgeklügelten Text präsentierte Timo Wopp die passende Jonglage, die dabei wie Untertitel wirkte – das hat man so wohl noch nie gesehen.

Und das gilt auch für die Zugabe, von der man gar nicht wissen möchte, wie oft die wohl zu Hause ausprobiert werden wird: Timo Wopp jonglierte erst eine Zigarette in den Mund, dann ein brennendes Streichholz hinterher und zündete erstere mit zweiterer Hand, ohne auch nur nochmals die Hände zu gebrauchen. Das Publikum kam hingegen ohne Hände wirklich nicht aus: Donnernder Applaus war ihm gewiss, ihm, der – wäre nach Zuschauerzahl bezahlt – an diesem Abend seinen Beruf zum Hobby gemacht hatte. Ihm zum Trost: Die Bildungselite so mitzureißen, das schafft ja auch nicht jeder.