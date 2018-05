Heidenheim Ein Denkmal für Familie und Haustier

Heidenheim / hz

Eve Schmidt wurde für den Bundespreis nominiert.

Kreativ lernend Europa entdecken und mitgestalten – das ist das Ziel des Europäischen Wettbewerbs unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. SchillerGymnasium in Heidenheim hat mit Schülern der Klassen 7 und 9 im Rahmen des Kunstunterrichts unter der Leitung von Daniela Kinzl daran teilgenommen.

Aufgabe für die 7. Klasse war es, sich zu überlegen, was ihnen im Leben so wertvoll ist, dass sie dafür ein Denkmal erstellen würden. Familie, Freunde, Sport und Haustiere waren für viele wichtige Bestandteile ihres Lebens. Worin sie sich sicherlich nicht von anderen Jugendlichen in Europa unterscheiden.

Die Aufgabe für die 9. Klasse war, eine europäische Sehenswürdigkeit auszuwählen und ihre Geschichte zu erzählen. Reale Geschichten, wie der Fall der Berliner Mauer, der Bau von Neuschwanstein oder der Untergang Pompejis, aber auch witzige Ideen, zum Beispiel warum der schiefe Turm von Pisa schief ist, wurden erzählt.

Das Engagement wurde belohnt: Insgesamt 24 Schüler des Schiller-Gymnasiums erhielten eine Urkunden und Preise. Die Belohnung für eine herausragende Leistung ist die Nominierung für den Bundespreis für Eve Schmidt.

Einen Landespreis erhielten Romy Pusch und Hella Sablotny.

Einen Ortspreis bekamen Carina Banzhaf, Miriam Berger, Johanna Bosch, Selina Weißenberger, Leonie Fetzer, Anna Soppa, Melissa Wilhelm, Jessie Freeman, Linda Fetzer, Greta Bolz, Eny Skoczykloda, Vanessa Nebert, Lara Krafft, Coleen Bienzle, Maja Haslanger, Amelie Huber, Mirjam Koloska, Shana Sakacilar, Hanna Thielemann und Janin Kluger.