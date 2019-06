An der Schnaitheimer Straße führt eine Baugrube bis in die Antike. Untersucht wird sie vom früheren „Stadtarchäologen“ Dr. Peter Knötzele.

Wo bis Anfang April das „Weltladen“-Haus stand, gähnt eine Baugrube. Die Volksbank will hier ein Apartmenthaus bauen, ohne tiefe Unterkellerung. Doch wer in Heidenheim auch nur eineinhalb Meter in die Tiefe gräbt, stößt nicht nur auf das Mittelalter, sondern sogar auf die Römer. Für den Grabungsleiter ist das altbekannt – denn er ist in Heidenheim ein Altbekannter: Dr. Peter Knötzele, von 2007 bis 2013 „Stadtarchäologe“ und Ausgräber auf dem Fürsamen, ist an der Schnaitheimer Straße tätig.

Wie kommt das? Knötzele hatte 2013 Heidenheim verlassen, war später beim Regierungspräsidium in Karlsruhe tätig. Seit einigen Jahren arbeitet er bei der Archäologie-Zentrum GmbH, einer privaten Grabungsfirma in Günzburg. Die wird von Denkmalämtern beauftragt, und so geht es für Knötzele nun an einen Ort, an dem er nicht nur den „Untergrund“ kennt.

Immer wieder grüßen Passanten über den Bauzaun, manchmal auch Grabungshelfer, die Knötzele einst auf dem Fürsamen, dem Ploucquet-Areal oder anderen Aufträgen unterstützten. „Es ist natürlich was Besonderes, wieder in Heidenheim zu sein“, sagt Knötzele, und Ausgräberin Verena Bohnert, einst ebenfalls in der Stadt tätig, geht es nicht anders.

Ein bunter Blick in die Vergangenheit

Die Baugrube selbst ist nicht groß und wirkt unspektakulär, doch für die Archäologen ist sie ein geradezu verwirrend bunter Blick in Heidenheims Geschichte. Das jetzt abgerissene Haus war kaum 130 Jahre alt, doch es stand auf Resten eines älteren Baus und der wiederum auf Mauern noch älterer Gebäude. Seit 1604 sind an der Adresse Häuser nachgewiesen, womöglich standen hier aber auch vorher schon Gebäude. „Wir haben hier ein echtes Sammelsurium an Grundmauern“, erklärt Knötzele, der Ordnung in das bauliche Durcheinander zu bringen versucht.

Wer hat hier gewohnt, wer hat hier gearbeitet? „In den Archiven gibt es Hinweise auf eine Gerberei“, sagt Knötzele. Einst lief nahe des Hauses der Stadtbach vorbei, von dem man Wasser abzweigen konnte. Und in einer Grundmauer könnte sich so etwas wie ein Einlauf für fließendes Wasser befinden. Deutlich sieht man die wechselhafte Geschichte des Grundstücks: Manche Mauer ist hochwertig aus massiven, behauenen Quadern, gleich nebenan finden sich Mauern aus Kalkbruch, und ein gemauerter Keller gibt noch Rätsel auf: Ein Bierkeller des einstigen Gasthauses nebenan, das später zum Hotel „Ochsen“ wurde?

Ein Pferdeskelett mitten in der Stadt

Gleich nebenan wieder unberührtes Erdreich: Die Häuser von einst waren nicht durchgehend unterkellert, so dass man selbst in eineinhalb Meter Tiefe auf die Antike stößt: Römische Scherben gibt es wie immer in Heidenheim, auch alte Feuerstellen – und ein Pferdeskelett. Vielleicht eines der über 1000 Pferde des römischen Reiterkastells, dessen Wall nur wenige Meter weiter endete? „Das ist denkbar, die Römer waren unbekümmert, wenn es um das Vergraben solcher Reste ging“.

Klar wird auch hier, dass der Übergang vom römischen ins mittelalterliche Heidenheim recht glatt lief: Offenbar gab es zu jeder Zeit Bewohner des Ortes, und die bauten sich aus römischen Steinen neue Häuser: spätantikes Baustoff-Recycling.

Das übliche Dilemma solcher Grabungen: Bis auf wenige Schnitte darf und soll Knötzele mit seinem Team nicht tiefer gehen als unbedingt nötig, gesichert wird also nur das, was jetzt sichtbar wird. Was unter der Fundamentplatte des neuen Apartmenthauses verschwindet, soll in der Erde bleiben.

Wie lange wird die Ausgrabung noch dauern? „Noch ist ja nicht einmal die ganze Baugrube ausgehoben“, sagt Knötzele. Der Rest hänge von den Befunden ab: „Wenn da nichts Spektakuläres kommt, wird es relativ zügig gehen.“ Was dann auf jeden Fall bleibt, sind die Dokumentationen: Ein weiteres Röntgenbild in Heidenheims Vergangenheit. Und dass Bauen, Abreißen und Neubauen jahrhundertelange Tradition hat, beweist die Ausgrabung jetzt schon.

