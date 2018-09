Heidenheim Taufe von „Topolino“: HZ-Leser finanzieren Segelboot für Kinder

Heidenheim / cat

„Topolino“ – das ist italienisch und bedeutet „Mäuschen“. Auf diesen Namen taufte Barbara Ilg, die Ehefrau von OB Bernhard Ilg, nun ein kleines Segelboot vom Typ Optimist beim Marineverein Heidenheim.

„Topolino“ wiegt 40 Kilogramm, ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff und hat eine Segelfläche von 3,4 Quadratmetern. Optimisten sind Boote, in denen Kinder das Segeln lernen. Jedes Jahr an Pfingsten gibt es hierzu beim Marineverein die Gelegenheit. Der Unterricht findet am Haselbachsee bei Ellwangen statt. Heuer nahmen 13 Kinder am Kurs teil. Einige der Schulboote sind nach über 20 Jahren im Einsatz nun in die Jahre gekommen – höchste Zeit, dass „Topolino“ die Flotte verstärkt.

Stephan Bauer, der zweite Vorsitzende, freute sich, das neue Boot der Marinejugend übergeben zu können. Beim Segeln gehe es darum zu erkennen, dass man nicht immer seinen „Dickschädel durchsetzen“ kann, so Bauer. Man müsse stattdessen Köpfchen zeigen, um erfolgreich zu sein. Finanziert wurde das rund 1500 Euro teure Boot durch Spenden von HZ-Lesern über das Spendenportal „Unsere Hilfe zählt“.