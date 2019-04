Der Verkauf der Voith-Arena an den 1. FC Heidenheim sorgt weiterhin für Diskussionen. Dabei hat die Stadt damit gar kein schlechtes Geschäft gemacht, meint HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller in seiner Kolumne.

Sind zwei Millionen Euro als Kaufpreis für die Voith-Arena zu günstig? Diese Frage stellen sich gerade viele Heidenheimer. Immerhin hat die Stadt gerade ein Filet-Grundstück auf dem Schlossberg mit über 100 000 Quadratmetern Fläche an den 1. FC Heidenheim veräußert. Zuvor hatte noch ein Gutachten den Wert des Geländes auf etwa 18,4 Millionen Euro taxiert. Das hört sich zumindest auf den ersten Blick etwas seltsam an.

Doch das ist nur eine Seite der Medaille, auf der anderen steht ein für die Kommune äußerst ungünstiger Pachtvertrag. Gerade mal 2900 Euro musste der FCH für die Nutzung des Stadions, der Trainingsplätze und des Parkplatzes zahlen. Die realen Kosten für den Betreiber dürften locker im sechsstelligen Bereich liegen. Bei einer Restlaufzeit des Vertrages bis 2039 wird schnell klar, dass dieser Pachtvertrag für die Stadt ein sehr schlechtes Geschäft war.

Deswegen stellt sich auch die Frage, warum beim Abschluss der Vereinbarung nicht über Ausstiegs- oder Veränderungsklauseln bei einem damals sehr theoretisch erscheinenden Aufstieg nachgedacht worden ist. Allerdings hatten die Stadtverantwortlichen damals auch eher die Förderung eines neu formierten Oberligavereins im Sinn und wurden dann vom schnellen Erfolg der Fußballer auf dem Schlossberg überrascht.

„Doch nicht nur der moralisch nicht mehr zu vertretende Pachtvertrag“ (Zitat aus der letzten Gemeinderatsdebatte zum Thema) bereitete der Verwaltung zuletzt Sorgen. Denn als Eigentümerin hätte sie für weitere Investitionen geradestehen müssen, die schnell den Millionenbereich erreicht hätten. Das zeigt, dass der Verein bei den Verhandlungen in einer deutlich besseren Position war. Theoretisch hätte der Vorstand die Entwicklungen in den nächsten 20 Jahren bequem aussitzen oder sich von der Stadt teuer aus dem Vertrag herauskaufen lassen können.

Wer also den Betrag von zwei Millionen Euro als zu niedrig empfindet, muss sich klarmachen, dass die Verwaltung vermutlich nur schwer einen besseren Preis hätte erzielen können. Der jetzt geschlossene Kaufvertrag ist natürlich ein Kompromiss. Auf der Habenseite steht aber ganz klar, dass der Steuerzahler künftig nicht mehr für die Kosten des Stadionbetriebs aufkommen muss und die Kommune dadurch künftig wieder mehr Geld für die Förderung anderer Sportarten zur Verfügung haben wird.

Doch nicht nur Steuerzahler und Stadt profitieren von dem Vertrag, sondern auch der FCH. Denn der Zweitligist hatte schon bisher, ohne selbst Eigentümer des Geländes zu sein, nach eigenen Angaben 28 Millionen Euro in den Ausbau des Stadions und des Trainingsareals investiert und damit maßgeblich zur Wertsteigerung des Stadion-Areals beigetragen. Als Grundstückseigentümer hat er nun deutlich mehr finanzielle Optionen. Und dass der Verein sportlich und wirtschaftlich noch ein großes Potenzial in sich birgt, hat er zuletzt wieder am vergangenen Mittwoch in München unter Beweis gestellt.

thomas.zeller@hz.de