Heidenheim Edelmann: Digitaldruck in Hochgeschwindigkeit

Heidenheim / Philipp Hruschka

Der Verpackungshersteller Edelmann präsentierte in Heidenheim den neuesten Stand in Sachen Drucktechnik am Beispiel der Maschine Landa S10, die bereits in Betrieb ist.

Kleider machen Leute, das gilt auch für Produkte und ihre Verpackungen. Damit der Kunde im Geschäft den gehobenen Charakter etwa einer besonders hochwertigen Packung Nudeln auch von außen erkennen kann, braucht es eine ansprechende Verpackung. Weit mehr als nur Hersteller von Teigwaren versorgt auf diese Weise der Verpackungshersteller Edelmann. Die Firma, 1913 in Heidenheim gegründet, entwickelt, produziert und vertreibt mittlerweile an 21 Standorten rund um den Globus Verpackungen aller Art.

Europapremiere in Heidenheim

Bei einem Pressetag in Heidenheim stellten CEO Oliver Bruns sowie Oliver Sattel, Chef des Heidenheimer Standorts, kürzlich den neuesten Stand in Sachen digitale Drucktechnik bei Edelmann vor. Die Hauptrolle kam dabei der neuen Digitaldruckmaschine der israelischen Firma Landa zu. Edelmann betreibt in Heidenheim seit einiger Zeit das europaweit erste Exemplar, die Landa S10 Nanographic Printing Press.

Die neue Maschine soll beste Bildqualität liefern, dank Digitaldruck ohne Druckplatten auskommen, und dabei bei der Geschwindigkeit auch Offset-Druckern Konkurrenz machen können. Dass Edelmann damit auch weit über die Grenzen des Landkreises Interesse weckt, wurde bei dem Ortstermin an der Steinheimer Straße offenbar: So hatten einschlägige Fachmagazine aus dem Druckerbereich ihre Redakteure nach Heidenheim geschickt, um die Landa S10 in Aktion zu sehen.

Edelmann kooperiert seit 2017 mit Landa. Firmengründer Benny Landa, der in der Druckerbranche als Legende gilt, arbeitet schon seit längerem an neuen Wegen im Digitaldruck. Seine neueste Technik, in Heidenheim jetzt in Form der Landa S10, heißt Nanographie.

Diese zeichnet sich unter anderem durch die Verwendung einer speziellen Tinte aus, die aus winzigen Farbpartikeln besteht. Dank dieser können die Druckmaschinen von Landa extrem dünne Farbschichten produzieren, die beim Drucken nicht in das Material eindringen. Das bedeutet bei schwierigerem Material wie beispielsweise unbehandeltem Karton, dass dennoch ein sehr scharfes Bild erzielt werden kann.

Bis zu 6500 Bögen pro Stunde

Weiterhin ist beim herkömmlichen digitalen Druck die Geschwindigkeit, mit der gedruckt werden kann, stark durch die Trocknungsdauer des Materials eingeschränkt. Die Farbe bei der Landa S10 kommt bereits trocken auf das Papier, was eine große Zeitersparnis bedeutet. Während sich herkömmliche Digitaldrucker laut Edelmann im Bereich von gut 3000 Bögen pro Stunde bewegen, schafft die Landa S10 rund 6500 Bögen pro Stunde.

Bei Edelmann jedenfalls scheint man zufrieden zu sein. Laut Oliver Sattel hat man sich in Heidenheim in den letzten Monaten von der Qualität der gelieferten Maschine überzeugt. Schon seit April laufe ein Beta-Test, und inzwischen nutze man die neue Maschine auch für erste kommerzielle Aufträge. Aktuell werde noch mit vier Farben gedruckt, später dann ausschließlich mit sieben.

Noch keine Revolution

Zwar könne trotz aller Trends beim Digitaldruck noch keine Rede von einer Revolution sein, wie Oliver Sattel erklärte. Schließlich entfalle noch immer lediglich ein sehr geringer Teil der jährlich weltweit gedruckten Seiten auf den digitalen Druck: Rund 1,4 Billionen, denen 50 Billionen Seiten gegenüber stünden, die noch immer konventionell, also mit Offset-Technik gedruckt werden. Dennoch steige die Anzahl digital gedruckter Seiten seit Jahren stark an. Bei Edelmann zumindest scheint man sich mit der neuen Druckmaschine für eine Fortsetzung dieses Trends vorzubereiten.

Kleingedrucktes: Dimensionen der Nanographie

Die Farbteilchen der Tinte sind nur wenige Nanometer (nm) groß. Auch die Farbschicht, die beim Drucken auf das Papier kommt, ist bei den Landa-Maschinen dünner: 0,5 Mikrometer (500 nm).

Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 10 000 Nanometer dick. Ein Nanometer verhält sich zu einem Meter wie ein Fußball zum Planeten Erde.