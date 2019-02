Heidenheim Rock-Nacht: Druck und Blues und Rock ’n’ Roll

Heidenheim / Hans-Peter Leitenberger

Gitarrist und Sänger Werner Dannemann und seine Band überzeugten in Heidenheim mit einem Programm, das sich aus den Wurzeln von Bluesrock und Rock nährte.

Gut 60 Besucher waren am Samstagabend ins Heidenheimer „Swing“ gekommen, um dort mit der Werner-Dannemann-Band eine stürmische Rock-Nacht feiern. Ein Glücksfall, dass Werner Dannemann darüber hinaus mit Lee Mayall noch einen weiteren kongenialen Mitstreiter gefunden hatte. Was Lee auf Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon in den Raum zauberte, sprühte nur so von Können und Temperament.

Seine druckvollen wie verhaltenen Linien, urige Stöße und krachende Sequenzen verstärkten virtuos die von Werner Dannemann selbstgefertigten Stücke, die ganz in der Tradition der rebellischen Klänge standen. Harry von Schild zauberte mit leidenschaftlichem Zugriff auf der Trompete mitreißende Figuren hervor. Steffen Knauss glänzte mit einem kernig geführten Bass, und Thomas Göhringer lieferte am Schlagzeug einen enormen Reichtum an perkussiver Ausdruckskraft.

Unbändige Kraft

Natürlich gab es auch Klänge der Großen der britischen Rockgeschichte wie „Free“ oder „Cream“. „White Room“ erklang authentisch mit Monster-Riffs, aber Werner Dannemann hatte nicht nur Feines auf der Gitarre zu bieten. Seine Stimme hatte die unbändige Kraft und den satten bluesigen Druck mit weitausgreifender Dynamik. Wenn dazu Lee Mayall eruptiv auf dem Saxophon losbretterte und furiose Steigerungen im Tempo mühelos schaffte, dann war die echte Rock-Atmosphäre zu spüren, nicht nur beim Cream-Klassiker „Sleepy time“.

Werner Dannemanns Eigenkompositionen lebten von der enormen Kreativität und sicherem Gespür für klangliche Wirkung. Phantastisch, wie er Härte und Vielseitigkeit miteinander zu verbinden wusste und dabei mit urigen Riffs Akzente setzte. „Me and my woman“ hatte etwas vom Charme der frühen Rock-Jahre, und man spürte, dass Dannemann mit seinen Stücken lebt. Seine „Clusters“ und der „Politboogie“ waren von einem ekstatischen Druck geprägte Schöpfungen, die mit klanglicher Plastizität und aufmüpfiger Rhythmik den Vergleich mit den „Großen“ nicht zu scheuen brauchen. Souverän beherrschte das Quartett die Rock-Erscheinungen aller Art mit hohem Grad an Ausdauer und Virtuosität. Werner Dannemann und sein Team lieferten so ein Konzert von sprühender Vitalität, die auf das Publikum übersprang.

Hohe Virtuosität

Viele Rockfans waren darunter, die es genossen, dass die Musik ihrer Jugend weiterlebt und durch Werner Dannemanns eigene Werke eine mitreißende Weiterführung erfuhr. Lee Mayall , der ein für Rockmusik eher ungewöhnliches Instrument wie das Saxophon mit so viel Farbe und rebellischem Geist einbrachte, trug entscheidend dazu bei, dass der Geist der Rockmusik erneut auflebte.

Da spielte eine inspirierende Rockband, die auf höchst lebendige Weise demonstrierte, dass der Rock noch lange nicht tot ist.